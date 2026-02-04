VIDEO | Gigantesco barco fue arrastrado por el oleaje y terminó encallado en una playa de Santa Marta

Santa Marta vive horas críticas por cuenta de las lluvias registradas en las últimas horas. La magnitud de las precipitaciones ha provocado una emergencia que mantiene en alerta a las autoridades.

La situación llevó a la Alcaldía a decretar la calamidad pública durante un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo, en el que se evaluaron los impactos generados por las lluvias y el fuerte oleaje.

Uno de los hechos más graves y llamativos se registró en Playa de los Cocos, donde un buque terminó encallado en la orilla.

Gigantesco barco terminó encallado en una playa de Santa Marta

El fuerte oleaje y las condiciones climáticas extremas alteraron por completo el panorama de las playas. En Playa de los Cocos, un gigantesco barco fue arrastrado por el mar hasta quedar varado en la zona costera, un episodio que sorprendió a los habitantes y quedó registrado en video.

Según testimonios de residentes del sector, la embarcación llegó hacia las 10:30 de la noche del lunes, cuando aún se encontraba a cierta distancia de las viviendas.

Sin embargo, con el paso de las horas y el incremento de la marea, el buque continuó siendo empujado por el oleaje hasta quedar peligrosamente cerca de una propiedad.

La escena comenzó a ser visible desde la madrugada y llamó la atención durante la mañana, cuando decenas de personas se acercaron al lugar para observar el barco encallado y tomar fotografías.

Para muchos, se trata de una situación extraña en Santa Marta, ya que no es común ver una embarcación de ese tamaño detenida tan cerca de la orilla.

¿Qué harán con la basura y todo lo que ha arrastrado el oleaje a las playas de Santa Marta?

A la par del encallamiento del buque, el mar siguió arrojando grandes cantidades de residuos. La playa continuó llenándose de basura y desechos, formando montañas.

Las playas también resultaron seriamente afectadas, agravando aún más la emergencia que enfrenta la ciudad.

Ante este panorama, la Alcaldía activó un Puesto de Mando Unificado para atender las zonas y a las personas afectadas por las lluvias. Además, se organizó una jornada de limpieza en Playa de los Cocos, en la que participaron más de 300 personas durante el primer día de labores.

De acuerdo con el plan establecido, las autoridades buscan recuperar más de 700 metros lineales de costa cubiertos por los residuos. Las jornadas de limpieza se realizan entre las 2:00 de la tarde y las 6:00 de la tarde y se extenderán hasta el próximo viernes 6 de febrero.