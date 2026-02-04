CANAL RCN
Colombia Video

ARC Simón Bolívar zarpó para recuperar equipo científico en la Antártida

El dispositivo, que lleva un año en las profundidades, captura frecuencias desde movimientos sísmicos hasta vocalizaciones de ballenas y focas.

Noticias RCN

febrero 04 de 2026
03:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El buque científico ARC Simón Bolívar navega por aguas antárticas en una misión para recuperar un hidrófono que ha estado sumergido durante más de un año, capturando sonidos de las profundidades oceánicas.

ARC Simón Bolívar detectó volcán submarino en la Antártida
RELACIONADO

ARC Simón Bolívar detectó volcán submarino en la Antártida

ARC Simón Bolívar recuperará hidrófono en la Antártida

La expedición atravesó los fuelles de Neptuno, entrada emblemática de isla Decepción, donde opera una base científica española.

El hidrófono, descrito como "un micrófono de las profundidades", ha estado registrando todo el rango de frecuencias auditivas en el ambiente marino. Según explicó Andrea Bonilla, investigadora a bordo, el dispositivo capta sonidos “desde 0 hasta 120.000 Hz", abarcando prácticamente todos los fenómenos acústicos submarinos.

"Está grabando todo el rango de frecuencias desde 0 hasta 120.000 Hz. Lo que quiere decir que está abarcando casi todos los sonidos que están ocurriendo en el ambiente", explicó Bonilla durante la travesía. El equipo registra desde bajas frecuencias como movimientos sísmicos hasta vocalizaciones animales.

Entre los sonidos capturados destacan las vocalizaciones de ballenas y focas leopardo, que emiten en bajas frecuencias.

También se registran sonidos de banda ancha como ruidos de embarcaciones, incluidos cruceros que transitan la zona.

Tras recuperar el hidrófono, la tripulación continuará realizando estaciones oceanográficas adicionales antes de regresar a Bahía Fildes, donde se encuentran varias bases científicas internacionales.

Así fue el paso del ARC Simón Bolívar por isla Decepción, ubicada en el corazón de un volcán activo
RELACIONADO

Así fue el paso del ARC Simón Bolívar por isla Decepción, ubicada en el corazón de un volcán activo

Cabe mencionar que investigaciones científicas resultan fundamentales para evaluar la salud oceánica y comprender el estado de los ecosistemas antárticos.

Los datos recopilados durante más de un año proporcionarán información valiosa sobre la actividad sísmica, comportamiento animal y contaminación acústica en una de las regiones más prístinas del planeta.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Iván Cepeda

Iván Cepeda no puede participar en la consulta del 8 de marzo: CNE decidió

Enrique Peñalosa

VIDEO | Enrique Peñalosa se pegó brutal corrientazo mientras se tomaba fotos con seguidoras en Bogotá

Bogotá

Así se frustró el que iba a ser el robo perfecto en una joyería de Bogotá: millonario botín de por medio

Otras Noticias

Estados Unidos

Que ICE se mantenga lejos de los colegios: la demanda de numerosas escuelas y docentes en contra del Gobierno Trump

En algunos distritos escolares, advierten en el escrito, se ha registrado la inasistencia de un tercio de los estudiantes.

Yeison Jiménez

¿Yeison Jiménez dejó testamento? Revelan claves sobre su herencia y el fraude millonario que lo afectó

El abogado del cantante explicó por qué no hubo testamento, cómo avanza la sucesión y qué ocurrió con un caso judicial abierto desde 2021.

Finanzas personales

Reconocido banco en Colombia anunció aumento de rendimientos en dinero de colombianos

Dimayor

Dimayor se fue contra Sencia: aplazaron el fútbol, pero los conciertos continúan

Cuidado personal

¿Ejercicio durante el embarazo?: expertos revelan cuáles son los mejores y sus beneficios