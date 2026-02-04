ARC Simón Bolívar zarpó para recuperar equipo científico en la Antártida

El buque científico ARC Simón Bolívar navega por aguas antárticas en una misión para recuperar un hidrófono que ha estado sumergido durante más de un año, capturando sonidos de las profundidades oceánicas.

ARC Simón Bolívar recuperará hidrófono en la Antártida

La expedición atravesó los fuelles de Neptuno, entrada emblemática de isla Decepción, donde opera una base científica española.

El hidrófono, descrito como "un micrófono de las profundidades", ha estado registrando todo el rango de frecuencias auditivas en el ambiente marino. Según explicó Andrea Bonilla, investigadora a bordo, el dispositivo capta sonidos “desde 0 hasta 120.000 Hz", abarcando prácticamente todos los fenómenos acústicos submarinos.

"Está grabando todo el rango de frecuencias desde 0 hasta 120.000 Hz. Lo que quiere decir que está abarcando casi todos los sonidos que están ocurriendo en el ambiente", explicó Bonilla durante la travesía. El equipo registra desde bajas frecuencias como movimientos sísmicos hasta vocalizaciones animales.

Entre los sonidos capturados destacan las vocalizaciones de ballenas y focas leopardo, que emiten en bajas frecuencias.

También se registran sonidos de banda ancha como ruidos de embarcaciones, incluidos cruceros que transitan la zona.

Tras recuperar el hidrófono, la tripulación continuará realizando estaciones oceanográficas adicionales antes de regresar a Bahía Fildes, donde se encuentran varias bases científicas internacionales.

Cabe mencionar que investigaciones científicas resultan fundamentales para evaluar la salud oceánica y comprender el estado de los ecosistemas antárticos.

Los datos recopilados durante más de un año proporcionarán información valiosa sobre la actividad sísmica, comportamiento animal y contaminación acústica en una de las regiones más prístinas del planeta.