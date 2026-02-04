Dimayor se fue contra Sencia: aplazaron el fútbol, pero los conciertos continúan

La polémica en Bogotá alrededor del estado del césped del estadio Nemesio Camacho El Campín sigue creciendo y ya tomó un tono institucional. La preocupación por la deteriorada grama del principal escenario deportivo del país, afectada por la constante realización de eventos ajenos al fútbol, provocó una respuesta contundente de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor), que decidió pronunciarse oficialmente mediante un comunicado dirigido a la opinión pública.

El mal estado del terreno de juego obligó recientemente al aplazamiento de varios compromisos del Fútbol Profesional Colombiano, afectando directamente a clubes como Millonarios, Independiente Santa Fe y Fortaleza, equipos que tienen a El Campín como su casa. Esta situación no solo alteró la planificación deportiva de los clubes, sino también el calendario general del torneo, generando un desgaste logístico y competitivo que desde la Dimayor consideran innecesario y evitable.

Dimayor desmiente a Sencia y aclara la razón de los aplazamientos

En su comunicado, la Dimayor fue clara al desmentir las declaraciones de Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, empresa encargada de la administración del estadio. Según el ente rector del fútbol colombiano, no es cierto que el aplazamiento de los partidos haya sido una iniciativa concertada o promovida por Sencia. Por el contrario, la Dimayor dejó en evidencia que la decisión se tomó exclusivamente para proteger la integridad de los jugadores y garantizar un mínimo de condiciones deportivas.

El organismo enfatizó que las versiones entregadas por la empresa administradora no corresponden a la realidad de los hechos y aclaró que el sacrificio asumido ha sido, principalmente, por parte de los clubes y la organización del campeonato, que se vieron obligados a modificar una planificación que ya estaba definida antes del inicio del semestre.

El llamado a la dignidad y el compromiso por el estado de la cancha

Más allá de la aclaración pública, el mensaje de la Dimayor fue aún más fuerte al referirse al concierto programado para el próximo 28 de febrero en El Campín. La entidad expresó su molestia por la falta de reciprocidad, señalando que mientras el fútbol mueve su calendario para permitir la recuperación del campo, desde Sencia no se observa la misma disposición para cancelar eventos que ponen en riesgo dicho proceso.

El comunicado fue contundente al pedir “dignidad y carácter” para suspender el espectáculo musical, recordando que de nada servirá aplazar partidos si el estadio vuelve a ser sometido a un evento masivo que deje la cancha en iguales o peores condiciones. Para la Dimayor, el esfuerzo no puede recaer únicamente sobre el fútbol profesional, sino que debe existir un compromiso real de la administración del escenario.

La situación deja en evidencia un debate de fondo: la prioridad que debe tener el fútbol en el principal estadio del país y la necesidad de encontrar un equilibrio real entre los eventos comerciales y la competencia deportiva. Mientras tanto, la incertidumbre persiste y la pelota sigue esperando una cancha a la altura de su historia.