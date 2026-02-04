¿Habrá más accidentes aéreos en 2026? Escalofriante predicción de Mhoni Vidente

En el inicio del 2026, se han presentado dos accidentes aéreos que han enlutado a Colombia.

El 10 de enero, sobre las 4:11 de la tarde, se cayó en la vereda Romita, en Boyacá, la avioneta en la que viajaba el cantante Yeison Jiménez junto a su piloto Fernando Torres y sus compañeros Waisman Mora, Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez y Óscar Marín.

Además, el 28 de enero, en La Playa de Belén, en Norte de Santander, se estrelló un avión de Satena que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña. En ese accidente murieron los dos tripulantes y los 13 pasajeros, entre los que se encontraba el político Diógenes Quintero.

Por lo tanto, tras esas desafortunadas coyunturas, Mhoni Vidente ha recibido preguntas acerca de que si se presentarán más accidentes aéreos en el 2026 y entregó una preocupante respuesta.

¿Qué fue lo que dijo exactamente? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

¿Se visualizan más accidentes aéreos en el 2026? Esto dijo Mhoni Vidente

De acuerdo con el análisis de Mhoni Vidente, sí habrá más tragedias aéreas en el 2026 y una de ellas será en la Ciudad de México.

"Se vienen más tragedias. Aviones se van a estar cayendo como lo que sucedió en Ucrania, en plena ciudad", comenzó detallando Mhoni Vidente.

"Y se visualiza la caída de un avión aquí en la Ciudad de México, como lo que pasó hace muchos años en Reforma. Esto será por culpa de un atentado a un político o un empresario. La situación en este país se va a poner violentada y habrá muchas situaciones que no se esperan", concluyó la astróloga.

Sus declaraciones se pueden escuchar aquí:

¿Qué decisiones se han tomado en la investigación del accidente aéreo en el que murió el cantante Yeison Jiménez?

Los investigadores de la Aeronáutica Civil, en un primer informe preliminar, revelaron que los restos de la aeronave serán trasladados a otra locación para continuar realizando pruebas contundentes.

Asimismo, los motores y las hélices se llevarán a Estados Unidos para que los fabricantes los analicen y determinen si hubo alguna falla que causó la precipitación de la avioneta.