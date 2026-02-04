Iván Cepeda no puede participar en la consulta del 8 de marzo: CNE decidió

La sala plena del CNE, con la votación de los conjueces, negó la ponencia que pedía permitir la participación del precandidato presidencial Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida del próximo 8 de marzo.

Desde hace varias semanas, había dudas sobre la participación del senador. Es importante recordar que el 26 de octubre de 2025, salió vencedor de la consulta del Pacto Histórico, en la que compitió con Carolina Corcho y Daniel Quintero. Días antes, este último había renunciado.

Iván Cepeda irá a primera vuelta

Tras la victoria con más del 64%, surgió la duda sobre si él podía hacer parte de otra consulta, en este caso, la del Frente por la Vida. Las incógnitas se centraron en saber si Cepeda estaba habilitado para participar en dos procesos similares, es decir, dos consultas.

Fue tal la situación que la Procuraduría, Registraduría y Contraloría le enviaron una comunicación al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que dirimiera el lío jurídico. Pidieron que hubiese una respuesta antes del cierre de inscripción de precandidatos; lo que es igual al viernes 6 de febrero.

El pasado 2 de febrero, la sala plena se reunió, pero no hubo humo blanco. Para tomar una decisión, se necesitaban seis votos. Aquel día, quedó cinco contra cuatro, lo cual hizo que se requirieran conjueces.

Alberto Rojas Ríos, del partido Liberal; y Gustavo Martín Correal, de Colombia Justa Libres; fueron los conjueces. El remanente fue Hollman Ibánez, de la Alianza Verde y se había aceptado el impedimento de Alejandro Sánchez, del Centro Democrático.

Así quedó la votación: seis contra cuatro