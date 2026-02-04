Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 4 de febrero de 2026

La tarde de este 4 de febrero de 2026 avanzó con la calma habitual de un día cualquiera, pero para miles de jugadores en Colombia el reloj no solo marcó la hora, sino que también una posibilidad.

En cada sorteo del Super Astro Sol no solo se mueven las balotas, sino que también se activan supersticiones y expectativas que se repiten una y otra vez de lunes a sábado.

Algunos participantes juegan siempre el mismo número, mientras que otros los van alternando con fechas especiales o corazonadas.

Este juego de azar se ha convertido en uno de los más consultados del país porque mezcla la precisión de los números y la simbología de los signos zodiacales. Por ende, durante la jornada de hoy, el interés se mantuvo desde las primeras horas de la mañana.

En los puntos de venta, las plataformas digitales y las conversaciones entre apostadores, la pregunta fue la misma: ¿será hoy el día? ¿La suerte me premiará? Y, a las 4:00 de la tarde, se reveló la respuesta.

¿Quiénes fueron los ganadores en este último sorteo del Super Astro Sol? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Súper Astro Sol hoy 4 de febrero de 2026

En la tarde de este 4 de febrero de 2026, el premio mayor del Super Astro Sol fue para los participantes que eligieron el número 4161 y el signo Libra.

No obstante, vale recordar que en el Super Astro Sol también se entregan premios por aciertos parciales, lo que amplía las opciones de ganar y mantiene el interés incluso después de conocer el resultado principal.

En consecuencia, la recomendación es la de todas las tardes: revisar el tiquete con calma.

Estos son los premios que se entregan en el Super Astro Sol

La tabla de premios del Super Astro Sol está distribuida de la siguiente manera: