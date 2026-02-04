CANAL RCN
Internacional

Que ICE se mantenga lejos de los colegios: la demanda de numerosas escuelas y docentes en contra del Gobierno Trump

En algunos distritos escolares, advierten en el escrito, se ha registrado la inasistencia de un tercio de los estudiantes.

Foto: Freepik
Noticias RCN

febrero 04 de 2026
03:38 p. m.
El malestar por las redadas que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realiza en el estado de Minnesota movilizó a docentes y a distritos escolares para interponer una demanda en contra del Gobierno Trump y algunas de sus agencias, como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el ICE.

Con el escrito pretenden que un tribunal federal dé vuelta atrás a la decisión del Gobierno de levantar las restricciones a operativos y redadas en lugares “sensibles”, como las escuelas y sus inmediaciones.

Un tercio de los estudiantes ha dejado de asistir a clases en algunos distritos:

En algunos distritos, ha llegado a registrarse la inasistencia de un tercio de los estudiantes, en su mayoría de familias migrantes, tras el eco generado por los últimos operativos y el asesinato de dos manifestantes, de 37 años, a manos de agentes del ICE.

Monica Byron, presidenta del mayor sindicato de educadores en Minnesota, señaló que el “ICE y la Patrulla Fronteriza deben mantenerse alejados de las escuelas para que los estudiantes puedan acudir a ellas cada día de forma segura y aprender sin miedo, y para que los miembros puedan centrarse en la enseñanza en lugar de tener que reaccionar constantemente ante las acciones impactantes e inconstitucionales de los agentes federales”.

Menores ya han sido detenidos en operativos migratorios:

El caso de Liam Conejo, el niño ecuatoriano de cinco años que fue detenido junto a su padre en una redada realizada en Minnesota el pasado 20 de enero, encendió de nuevo las alarmas del sector educativo.

En palabras de Byron, “los estudiantes no pueden aprender y los maestros no pueden enseñar cuando hay agentes federales armados y enmascarados plantados a la vista de las ventanas de las aulas, a veces durante días enteros”.

