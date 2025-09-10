Fin de la incertidumbre jurídica del Pacto Histórico: el 26 de octubre se realizará la consulta

El próximo 26 de octubre, más de 39 millones de colombianos podrán participar en las consultas internas de varios partidos políticos, entre ellos el Pacto Histórico, para elegir sus candidatos a la Cámara de Representantes, el Senado y la Presidencia de la República.

Fijan fecha para la consulta del Pacto Histórico

Así lo confirmó el registrador delegado, Jaime Hernando Suárez, en una entrevista con Noticias RCN.

La decisión de mantener las consultas se produce a pesar de un reciente fallo del Tribunal Superior de Bogotá que dejó sin efecto una medida provisional relacionada con la personería jurídica del Pacto.

Respecto a esto, Suárez aclaró que esta decisión judicial no impartió ninguna orden a la Registraduría ni anuló los actos de instrucción que se habían realizado por estos partidos para esta consulta.

“Desde febrero el Consejo Nacional Electoral fijó como fecha el 26 de octubre y ese día van a hacerse las consultas de los partidos porque varios partidos presentaron a unos ciudadanos para escoger de ahí sus candidatos. El Tribunal Superior de Bogotá lo que dejó sin efecto fue una medida provisional decretada en lo relativo al condicionamiento de la personería jurídica del movimiento político, pero no impartió ninguna orden a la Registraduría ni anuló los actos de instrucción que se habían realizado (...) y mucho menos le dio la orden a la Registraduría de suspender las consultas el próximo 26 de octubre”, explicó.

Además, añadió que “al haber sido solicitadas estas consultas por los partidos y haber presentado estos ciudadanos que van a ser escogidos el próximo 26 de octubre, nosotros como Registraduría ya tenemos y estamos organizando todo para que esta consulta se lleve a cabo”.

El registrador delegado también enfatizó que la organización electoral ya está en marcha y que las consultas se llevarán a cabo solo en el territorio nacional.

¿Cuándo se realizará la consulta del Pacto Histórico?

"En estas elecciones podrán votar un poco más de 39 millones de colombianos. No se van a realizar estas votaciones en el exterior, pero sí en todo el territorio nacional. Tenemos habilitados 13.405 puestos de votación desde hoy y hasta el sábado estamos haciendo los sorteos”, indicó.

Suárez detalló que se instalarán cerca de 20.000 mesas de votación en todo el país, con excepción de Arauca y Vaupés.

Respecto a posibles impedimentos legales para la realización de las consultas, el funcionario aclaró que hasta el momento “no tenemos una orden de ningún juez. La Registraduría acata los fallos y las decisiones de los jueces y lo que hay es una decisión del Consejo Nacional Electoral que fijó desde febrero la fecha del 26 de octubre para realizar las consultas de los partidos. La Registraduría está en la obligación de organizar toda la parte logística para que se lleven a cabo estas consultas el 26 de octubre”.