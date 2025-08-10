Tensiones en el Pacto Histórico por la consulta al Congreso: pugnas internas por el liderazgo de María José Pizarro

En una nueva entrega de El Termómetro Político, se analiza el ambiente de tensión que atraviesa el Pacto Histórico por cuenta de la consulta al Congreso. El 26 de septiembre, cuando varios aspirantes se retiraron para dejar solo tres nombres en competencia, el presidente Gustavo Petro sorprendió al afirmar que María José Pizarro debía ser la cabeza de lista al Senado, sin importar el resultado de la consulta que definirá la composición final de la lista cerrada.

Esa decisión generó inconformidad entre algunos sectores del movimiento, especialmente entre quienes ya adelantan campaña y buscan votos. Según versiones internas, los equipos de Pizarro estarían también apoyando al exministro de Minas Andrés Camacho, uno de los hombres más cercanos al presidente, lo que ha despertado críticas sobre un posible favoritismo.

“En esa casa van por dos cupos en la lista cerrada”, dicen algunos miembros del movimiento, que consideran que la competencia no está siendo completamente justa, aunque reconocen que, técnicamente, no se están violando las reglas del acuerdo.

El Centro Democrático también mueve sus fichas

Del otro lado del espectro político, en el Centro Democrático, también hay movimientos estratégicos para definir las listas al Congreso. Entre los nombres que suenan están Federico Hoyos, exembajador de Colombia en Canadá, quien podría aspirar al Senado o a la Cámara por Antioquia, y el actual representante José Jaime Uscátegui, respaldado por más de 100 oficiales y suboficiales retirados que pidieron al expresidente Álvaro Uribe incluirlo en la lista.

En Bogotá, dos nuevos nombres se suman como precandidatos a la Cámara: el periodista y exasesor del gobierno Duque Hassan Nazar, y la exdirectora del ICBF Cristina Plazas. La cabeza de lista ya está definida: el concejal Daniel Briceño.

Finalmente, en las campañas presidenciales también hay novedades. El senador David Luna presentó a su nuevo jefe de debate: un avatar hiperrealista creado con inteligencia artificial, el primero de su tipo en una campaña política en Colombia.

RELACIONADO Pacto Histórico desconoció la candidatura de Alfredo Saade y advirtió que está inhabilitado

Así está la temperatura del poder: entre roces, movimientos estratégicos y nuevas formas de hacer política, el termómetro sigue marcando alto.