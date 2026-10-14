Nueve soldados resultaron heridos por ataque con drones en San José del Palmar, Chocó

En la tarde de este miércoles 14 de octubre, el Ejército reportó un ataque con drones cargados con explosivos en el municipio de San José del Palmar, en Chocó.

Por cuenta de esto, nueve soldados pertenecientes al Batallón de Ingenieros Militares No. 15 resultaron heridos.

La Décimo Quinta Brigada del Ejército informó que el atentado, efectuado mediante aeronaves no tripuladas equipadas con explosivos sería atribuido al frente Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Al parecer, 21 granadas fueron lanzadas en contra de los soldados que realizaban labores en el municipio.

Esto se sabe de los soldados heridos en San José del Palmar

Según se sabe hasta el momento, los uniformados afectados recibieron primeros auxilios y, posteriormente, fueron evacuados hacia Medellín, donde recibirán atención médica especializada.

La institución rechazó la acción criminal y calificó el hecho como una vulneración a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Asimismo, anunció el despliegue de operaciones militares en esta zona del país, con el fin de contrarrestar los ataques de los grupos armados criminales y salvaguardar la vida de la población civil.

Finalmente, el Ejército señaló que se intensificarán las tareas ofensivas para dar con los responsables de estos hechos.