Aeronaves de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía no disponen de más horas de vuelo: MinDefensa

Las aeronaves y helicópteros de la Fuerza Aérea colombiana, el Ejército y la Policía Nacional no cuentan con horas de vuelo, tras atender las emergencias registradas en el país, por cuenta de los incendios forestales y el sismo de magnitud 7,4, registrado el pasado 10 de agosto.

En palabras de la viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla, “las horas de vuelo se agotaron porque los helicópteros y las aeronaves que tenemos en el Ministerio de Defensa, a través de nuestra Fuerza Pública, tienen un límite”.

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La Fuerza Pública pierde capacidad de respuesta:

Preocupa que, ante una eventual emergencia, la Fuerza Pública no tiene capacidad de respuesta o al menos no para atender nuevas situaciones desde el aire.

De acuerdo con la viceministra, “deberíamos tener dispuestos esos recursos para que las horas de vuelo estén a punto, estén full, en un próximo desastre, para poder atenderlo. Lo mismo pasa con la disponibilidad de las aeronaves, a través de la Fuerza Aérea, del Ejército y de la Policía”.

No tener horas de vuelo deja en desventaja a quienes forman parte de la cadena de respuesta, ante una emergencia de gran magnitud.

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El Niño acaba de empezar: nuevas situaciones de emergencia podrían presentarse hasta 2027

Lo ha dicho la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El Niño y los riesgos asociados a este fenómeno podrían extenderse hasta el primer trimestre de 2027.

Además, se prevé que El Niño gane fuerza en los siguientes meses y alcance su punto máximo a finales de 2026.

Solo en septiembre, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) registró 416 incendios forestales en 18 departamentos. Situación que, incluso siendo atendida por la Fuerza Pública, afecctó 12.900 hectáreas.