Contralor electo anuncia vigilancia especial a los recursos para la reconstrucción tras el terremoto

Este martes 18 de agosto, el recién elegido contralor general Jorge Eliécer Laverde estuvo en un evento en el que se refirió a la tragedia producto del terremoto de hace una semana.

El lunes 10 de agosto de 2026 quedará marcado en la historia de Colombia por ser el día en el que ocurrió una de las tragedias más devastadoras. El terremoto se dio a las 7:34 a.m., fue de magnitud 7.4 y dejó afectaciones en cientos de municipios.

El balance más reciente del terremoto

El epicentro fue San José del Palmar y, de acuerdo con el último balance (con corte a las 6:30 a.m. de este 18 de agosto) de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto afectó a 15 departamentos (472 municipios) y 123.789 familias (292.043 personas).

Además, se tienen reportes de 304 fallecidos, 4.548 heridos, 426 desapariciones, 356 personas rescatadas, 134.342 viviendas averiadas, 29.554 viviendas destruidas, 5.808 edificios destruidos, 267 edificios colapsados, 1.323 animales afectados y 496 animales rescatados.

En materia de infraestructura, se han visto afectados 303 centros de salud, 3.443 centros educativos, 3.905 centros comunitarios, 413 vías, cinco aeropuertos, 86 acueductos, 49 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales.

“No puede existir espacio para la corrupción”: contralor general electo

Después del terremoto, se han reportado hasta el momento 332 sismos, de los cuales 21 fueron con magnitud superior a 3.0 y hubo dos mayores a 4.0. Han oscilado entre 0.6 y 4.8, y la máxima profundidad ha sido de 118.4 kilómetros.

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Dos días después del impresionante movimiento telúrico, el Congreso votó para elegir al próximo contralor general de la República. La victoria de Laverde estaba finiquitada luego de recibir el apoyo de la gran mayoría de bancadas en el Senado y la Cámara.

Resultó elegido para el periodo 2026-2030 tras obtener 95 votos en el Senado y 174 en la Cámara. En la sede de la Universidad Externado de Colombia, se llevó a cabo un evento de la Contraloría y Laverde se refirió a la emergencia.

Aseguró que le pondrá la lupa al manejo de recursos: “Vigilancia especializada sobre cada peso destinado a la reconstrucción, porque en medio de una tragedia no puede existir espacio para la corrupción. La recuperación de nuestras sedes regionales afectadas y condiciones dignas a los servidores”.