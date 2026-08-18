Empresarios donan más de $700.000 millones tras el terremoto del 10 de agosto

Ya son más de 700.000 millones de pesos los que empresarios y el sector privado han destinado para ayudar a los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en Colombia. La solidaridad empresarial se ha convertido en un pilar para atender la emergencia y contribuir a la reconstrucción de las zonas devastadas.

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En conversación telefónica, Juan Carlos Mora, presidente de la junta de Proantioquia, confirmó que las compañías que integran esa asociación donarán 200.000 millones de pesos para apoyar la atención inmediata y los procesos de reconstrucción.

Gremios y familias empresarias se suman a la ayuda

La familia Gilinski y David Vélez, fundador de Nubank, también anunciaron aportes significativos. “Nuestro foco inicial estará puesto en el departamento del Chocó, epicentro del sismo y una de las regiones donde las necesidades son más profundas”, señalaron en un comunicado.

“Como familia nos unimos en solidaridad con los damnificados y queremos sumarnos de manera efectiva y determinada a lograr un proceso de reconstrucción que una a nuestro país”, añadieron.

Más de 350 empresas comprometidas con la reconstrucción

En total, más de 350 empresas han realizado donaciones, canalizando recursos económicos y logísticos para atender a las personas damnificadas y apoyar la reconstrucción de las zonas destruidas.

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La magnitud de los aportes refleja el compromiso del sector privado con la recuperación nacional tras una de las tragedias más graves que ha enfrentado el país en los últimos años.