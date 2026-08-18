Identificaron a la mujer desaparecida en Guatavita: esto se sabe hasta el momento

La angustia continúa en el embalse de Tominé, en jurisdicción de Guatavita, Cundinamarca, donde organismos de emergencia buscan a una mujer que desapareció luego de un accidente entre dos embarcaciones.

La emergencia ocurrió en la tarde del lunes 17 de agosto, cerca del sector del Club La Marina. Una de las lanchas terminó bajo el agua con una de sus ocupantes en su interior, mientras los demás pasajeros lograron salir y recibir ayuda.

Desde entonces, un grupo especializado de Bomberos de Cundinamarca mantiene desplegado un operativo de búsqueda subacuática para tratar de encontrar a la mujer.

¿Cómo ocurrió el accidente en la laguna de Tominé?

De acuerdo con el reporte oficial de la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, la alerta fue recibida a las 11:39 de la mañana del 17 de agosto.

La primera información señala que se presentó un percance entre dos embarcaciones, aparentemente después de que una de ellas se enredara con una cuerda utilizada durante una práctica acuática.

Una de las lanchas transportaba cinco personas: cuatro adultos y un menor de edad.

En medio del accidente, cuatro de los ocupantes consiguieron salir a la superficie y fueron auxiliados por otras embarcaciones que se encontraban en la zona, además de bomberos, personal médico de ambulancia y uniformados de la Policía Nacional.

Sin embargo, una de las pasajeras no logró salir.

¿Quién es la mujer que permanece desaparecida en Guatavita?

La persona buscada fue identificada como Sandy Astrid Serene Ruiz, de 59 años, residente del municipio de Guatavita.

Según el reporte de los organismos de emergencia, la mujer se encontraba a bordo de la lancha rápida que terminó completamente sumergida.

Desde ese momento, su familia permanece a la espera de noticias mientras los equipos de rescate concentran sus esfuerzos en localizarla.

¿Cómo avanza la búsqueda bajo el agua?

La operación está siendo liderada por el Grupo Especializado de Rescate Acuático de Bomberos de Cundinamarca, que cuenta con buzos, equipos técnicos y herramientas tecnológicas para realizar las labores de localización.

Tras recibir la alerta, unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sopó, Subestación Guatavita, llegaron al lugar en aproximadamente 12 minutos y activaron las primeras acciones de socorro.

Posteriormente, desde la Estación Principal de Sopó se desplazó personal especializado en rescate subacuático.

Hacia las 2:00 de la tarde del lunes, los buzos asumieron las maniobras directamente en el embalse y realizaron diferentes inmersiones y rastreos en el área donde se produjo el accidente.

¿Por qué tuvieron que suspender la búsqueda?

Las condiciones del embalse complicaron las labores de los rescatistas.

Alrededor de las 6:00 de la tarde, el mando operativo tomó la decisión de suspender temporalmente las inmersiones debido a la falta de visibilidad, las condiciones climatológicas y los riesgos para los propios buzos.

La decisión se tomó siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de operaciones.

En este tipo de rescates, los organismos de emergencia deben evitar que los equipos ingresen al agua cuando las condiciones puedan poner en riesgo su integridad, incluso cuando todavía no se haya localizado a la persona desaparecida.

¿Cuándo continuará el operativo?

Bomberos de Cundinamarca informó que las labores fueron programadas para continuar desde las primeras horas de este martes 18 de agosto.

El operativo contará nuevamente con personal especializado y se desarrollará de manera coordinada con las autoridades locales y otros organismos de socorro.

La búsqueda estará enfocada en el sector donde se produjo el hundimiento y en las zonas que puedan ser determinadas a partir de las labores de rastreo.