‘Libro de la verdad’ destapa más de 80 casos de presunta corrupción en el gobierno Petro

El presidente Abelardo De la Espriella entregó formalmente a la Fiscalía y a la Procuraduría el denominado ‘Libro de la Verdad’, un extenso documento que compila más de 80 hallazgos de supuestos hechos de corrupción durante el gobierno de Gustavo Petro.

La presentación del informe marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción que, según el mandatario, dejó al país en una situación fiscal crítica; así lo aseguró el vicepresidente José Manuel Restrepo:

Esta es solo la punta del iceberg. Son más de 80 casos reportados y documentados.

Los hallazgos de corrupción del ‘Libro de la Verdad’

Los hallazgos incluyen presuntas contrataciones paralelas, desfinanciación de programas sociales y manejos irregulares de recursos públicos que habrían comprometido la capacidad del Estado para responder ante emergencias nacionales.

Uno de los casos más destacados mencionados en el informe se refiere a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El vicepresidente explicó:

El desmadre en la UNGRD, por mala capacidad de ejecución, recursos inmovilizados y fallas en trazabilidad contractual, aparte de ausencia de integridad, ponen en riesgo a una nación y a sus ciudadanos para enfrentar una tragedia como la que, tristemente, hemos vivido en estos días.

La fiscal general respondió a la entrega del documento asegurando que cada denuncia "será examinada con seriedad, con independencia y con pleno apego a la ley", comprometiéndose a investigar exhaustivamente los casos presentados.

"Ordené identificar y cerrar focos de corrupción, documentarlos y reportarlos, usando tecnología avanzada para rastrear cada peso, detectar irregularidades y prevenir el daño antes de que ocurra", dijo el mandatario.

Abelardo de la Espriella solicitó conformar un grupo especial para el manejo de estos casos

Ante la magnitud de las denuncias, el mandatario solicitó la conformación de un grupo especial interinstitucional:

Un grupo especial de la Contraloría, de la Procuraduría y de la Fiscalía que entre los tres se articulen para hallar la verdad que demanda y requiere el pueblo colombiano. Porque no nos van a perdonar nuestros hijos y nuestro pueblo que callemos ante este latrocinio, ante esta depredación del erario. Tenemos la responsabilidad con nuestro país de encontrar la verdad, por más dura que esta sea.

Según los datos entregados, la corrupción debilitó gravemente al Estado colombiano, dejando al país con un déficit fiscal del 7,8% del PIB, una deuda récord del 61% y sin margen para endeudarse más.

El libro blanco documenta estas anomalías sin pretender sustituir las investigaciones judiciales, sino proporcionando elementos para que las autoridades competentes adelanten los procesos correspondientes.