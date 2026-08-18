Llora el fútbol: murió importante exjugador de Millonarios y Atlético Nacional

Este 18 de agosto de 2026, se confirmó la muerte de un legendario jugador argentino que brilló en el Fútbol Profesional Colombiano.

Eduardo Maglioni, que nació un 14 de abril de 1946 en Reconquista, Provincia de Santa Fe, debutó como profesional en 1966 en Sarmiento de Resistencia y llegó a Bogotá en 1974; falleció a sus 80 años.

Maglioni se destacó jugando como centrodelantero a lo largo de su carrera e hizo parte de Millonarios y de Atlético Nacional.

Independiente de Avellaneda confirmó la muerte de Eduardo Maglioni, exjugador de Millonarios y Atlético Nacional

En sus redes sociales, Independiente redactó un sentido comunicado por la muerte del delantero que defendió su camiseta entre 1969 y 1973, disputó 148 partidos y celebró 62 goles.

"Despedimos con dolor a Eduardo Maglioni, uno de los grandes jugadores de nuestra historia. Autor de dos goles en la final de la Copa Libertadores 1972 ante Universitario de Perú y ganador de seis títulos con el Rey de Copas: Metro 70 y 71, Libertadores 72 y 73, Interamericana 73 e Intercontinental 73", redactó el club argentino.

"Además, ostentaba un simpático Récord Guinness por convertirle tres goles en 111 segundos a Gimnasia La Plata en 1973. Estuvo ligado al club hasta sus últimos días, entregando hasta el final el amor que tenía por Independiente. Hasta siempre, Eduardo. Te vamos a extrañar", se concluyó.

Los años de Eduardo Maglioni en Millonarios y Atlético Nacional

Eduardo Maglioni jugó en Millonarios entre 1974 y 1975. En ese lapso, estuvo presente en 45 partidos y festejó 20 goles.

Posteriormente, al año siguiente (1976), firmó como nuevo jugador de Atlético Nacional y anotó seis goles en 17 partidos.

La carrera completa del oriundo de Reconquista fue la siguiente: