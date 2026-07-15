Docente fue asesinado cuando iba de camino a acompañar a su hijo a una cita médica en Cesar

Hay temor y gran desconcierto en el municipio de Chimichagua, Cesar, tras el asesinato a mano armada del docente y coordinador educativo, Edward Arias, de 35 años.

Los hechos, de acuerdo con las autoridades, ocurrieron la tarde del martes, 14 de julio, cuando Arias se movilizaba sobre la vía que de Nueva Victoria conduce a Mandingüilla y Valledupar.

Entonces, fue abordado por sujetos armados que dispararon en repetidas ocasiones en su contra, por motivos que aún son materia de investigación.

De acuerdo con el coronel Raúl Pérez Aramendiz, comandante del departamento de Policía del Cesar, de inmediato, “la Policía Nacional dispuso un componente operativo del cuerpo élite que, en coordinación con un fiscal especializado, adelantará las labores investigativas necesarias para identificar, ubicar y capturar a los responsables de este lamentable hecho, que hoy enluta al departamento del Cesar”.

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Autoridades ofrecen una millonaria recompensa por información que permita la captura de sus homicidas:

Para evitar que el hecho que, hoy, enluta a la comunidad del Cesar, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Emilio Esquivel López, indicó que la gobernación y la Alcaldía ofrecen una millonaria recompensa por información que conduzca a los responsables del crimen:

“La Gobernación del departamento de Cesar rechaza el homicidio del docente Edward Arias, en el municipio de Chimichagua, hecho por el que la señora gobernadora, Elvia Milena Sanjuán, muestra sus condolencias a los familiares y ha propuesto, junto a la alcaldía municipal pagar una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información certera que permita capturar a los autores materiales e intelectuales de este hecho, para que no quede impune”.

Además, el coronel Pérez invitó “a la comunidad a suministrar información veraz y oportuna que contribuya al esclarecimiento de los hechos, a través de las líneas de emergencia 123, 155 o 165, garantizando su absoluta reserva para que este hecho no quede impune”.

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¿Quién era Edward Arias?

Como egresado de la Universidad Nacional de Colombia, sede de La Paz, Arias fue docente de Matemáticas, Física y Estadística en la Institución Educativa Santa Teresita.

Además, se desempeñó como coordinador de la Institución Educativa La Inmaculada Concepción y el SENA, en Chimichagua. Sus compañeros de trabajo y alumnos exigen que el caso no quede impune.