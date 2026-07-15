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¿Qué es pipe jacking? La tecnología innovadora con la que avanzan las obras en la Séptima

En el grupo 1 se puso en marcha la modalidad pipe jacking, la cual ayuda a reducir los tiempos y agilizar la obra.

Obras en la Séptima.
Obras en la Séptima. Foto: IDU.

Noticias RCN

julio 15 de 2026
01:52 p. m.
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Las obras del grupo 1 del corredor en la carrera Séptima en Bogotá avanzan con una tecnología que busca disminuir las afectaciones en superficie y agilizar la construcción.

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Uno de los principales frentes de trabajo se concentra entre las calles 99 y 102, donde se construye el primer pozo.

¿Cuánto tiempo se están ahorrando?

En aras de agilizar las obras sin afectar la calidad, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) dio a conocer cómo funciona el sistema pipe jacking, la tecnología que optimiza el proceso. El director de la entidad, Orlando Molano, aseguró que permitirá ahorrar casi un año, beneficiando a los habitantes con la entrega rápida.

El sistema consiste en una técnica de excavación mediante túneles con los que se pueden instalar tuberías de gran diámetro sin abrir zanjas de profundidad grande sobre la calzada.

Gracias a esto, la intervención se realiza bajo tierra mientras las actividades en la superficie pueden continuar con menores afectaciones para la movilidad.

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De acuerdo con las proyecciones del IDU, una intervención tradicional habría requerido cerca de 24 meses para instalar la red. Con el pipe jacking, el tiempo estimado se reduce a aproximadamente 10 meses.

Esta tecnología permite construir 11 pozos con cámaras rectangulares, las cuales serán definitivas cuando acabe la obra.

¿Qué sigue para este tramo?

Para abrir el suelo, la máquina tuneladora debe excavar 1.1 kilómetros al horizonte, desde el punto inicial hasta el último de la red. Entonces, pasa por el costado oriental de la Séptima y culmina en la calle 109, punto en el que, con un ligero desvío, se conectará con el occidente.

Frente a los tubos del acueducto, medirán tres metros y contarán con una estructura de concreto con alta resistencia, permitiendo que soporten el peso del tráfico y los movimientos del terreno.

Cuando esté listo el primer pozo, la tuneladora hinchará la tubería en lo corrido del tercer trimestre de este 2026.

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