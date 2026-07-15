Colombianos con visas aprobadas para EE. UU. piden ayuda al nuevo Gobierno para destrabar sus procesos

Un grupo de ciudadanos colombianos que obtuvo la aprobación de visas de inmigrante hacia Estados Unidos elevó una solicitud al presidente y al vicepresidente electos para que intervengan diplomáticamente y busquen la normalización de estos procesos, que permanecen suspendidos desde el pasado 21 de enero de 2026.

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Los firmantes aseguran que, aunque cumplieron todos los requisitos exigidos por las autoridades migratorias estadounidenses y sus visas solo estaban pendientes de impresión y entrega, la suspensión de estos trámites dejó en incertidumbre a cientos de familias.

¿Qué están solicitando los colombianos al nuevo Gobierno?

En una carta dirigida al presidente y vicepresidente electos, cientos de profesionales, científicos, investigadores, empresarios, académicos y artistas pidieron que se adelanten gestiones diplomáticas ante el Gobierno de Estados Unidos para reactivar la expedición de visas de inmigrante en las categorías EB-1A y EB-2 National Interest Waiver (NIW).

Los solicitantes explican que sus procesos ya fueron aprobados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y que incluso superaron las entrevistas consulares. Sin embargo, la expedición de las visas quedó suspendida cuando solo faltaba su impresión y entrega.

¿Qué son las visas EB-1A y EB-2 NIW?

Según los firmantes, estas categorías hacen parte de los mecanismos migratorios más exigentes del sistema estadounidense.

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La visa EB-1A está dirigida a personas con habilidades extraordinarias en áreas como la ciencia, la investigación, los negocios, la academia, las artes o el deporte.

Por su parte, la EB-2 National Interest Waiver (NIW) está destinada a profesionales cuya experiencia o trabajo ha sido considerado de interés nacional para Estados Unidos.

Los ciudadanos explican que para acceder a estos beneficios debieron superar un riguroso proceso de evaluación y demostrar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la legislación migratoria estadounidense.

¿Por qué se suspendieron las visas?

De acuerdo con la carta, la suspensión comenzó el 21 de enero de 2026, cuando se detuvo la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Colombia.

Los solicitantes señalan que la medida se produjo en medio de las difíciles relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump, situación que terminó afectando procesos migratorios que ya habían sido aprobados.

¿Cómo ha afectado esta situación a los solicitantes?

Los firmantes aseguran que la suspensión de las visas interrumpió proyectos personales y profesionales que habían construido durante varios años.

En la carta explican que muchas familias vendieron sus propiedades, renunciaron a sus empleos, suspendieron proyectos empresariales y realizaron importantes inversiones para culminar el proceso migratorio.

Además, indican que algunos ya contaban con ofertas laborales, proyectos de investigación, oportunidades académicas o iniciativas empresariales listas para desarrollarse en Estados Unidos.

¿Qué argumentos exponen para pedir la intervención del Gobierno?

Los ciudadanos reconocen que la medida se produjo en un contexto de tensión entre Colombia y Estados Unidos durante los últimos años.

No obstante, manifiestan que ven con optimismo el inicio del nuevo Gobierno y el compromiso anunciado de reconstruir la relación bilateral entre ambos países.

Por esa razón, solicitaron que se adelanten acercamientos diplomáticos con el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump; el secretario de Estado, Marco Rubio, y las demás autoridades competentes para buscar la normalización de la emisión de estas visas.