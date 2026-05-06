Presidencia emite directrices para intentar salvar programas del Ministerio de la Igualdad antes de su desaparición

Ante la incertidumbre por el futuro del Ministerio de la Igualdad, el Gobierno Nacional ha empezado a hacer ajustes para blindar algunos de los programas de dicha cartera, antes del fin de su administración.

Se trata de una directiva firmada por el presidente Gustavo Petro, en la que se dictan los “lineamientos para la continuidad, articulación, eficacia y sostenibilidad de las políticas, programas y estrategias dirigidas a la protección y garantía de los derechos de los sujetos de especial protección constitucional y de las poblaciones históricamente excluidas o discriminadas”.

Dicha directriz busca conservar algunas de las políticas que son parte del funcionamiento del Ministerio de la Igualdad, creado mediante la Ley 2281 de 2023 y tumbado por la sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, por vicios de procedimiento en su formación.

El afán del Gobierno Nacional radica en que una vez termine la legislatura 2025-2026, la ley que dio vida al Minigualdad dejará de tener efectos. A lo que se suman los mínimos avances en la discusión al interior del Congreso para revivir la cartera mediante un nuevo proyecto de ley.

Las directrices para salvar políticas del Minigualdad

Como primera medida, el gobierno pidió priorizar los proyectos normativos del Minigualdad, el Ministerio del Interior, de Hacienda, de Justicia, el Dapre, el Departamento de Prosperidad Social y Función Pública, para que dentro de los plazos establecidos se cumpla con los requisitos de reorganización institucional.

En segundo lugar, la Presidencia pidió acompañamiento del Departamento Administrativo de Función Pública para que emita un concepto técnico relacionado con empleo público, organización administrativa, gestión institucional, control interno y racionalización de trámites.

Como tercera medida, pidió al Ministerio de Hacienda evaluar y garantizar la viabilidad financiera y presupuestal para ejecutar las medidas necesarias para continuar con los programas enfocados en proteger a mujeres, juventudes, comunidades LGBTIQ+, campesinos, pueblos étnicos y territorios excluidos.

Además, se solicitó al Departamento Nacional de Planeación que acompañe las medidas adoptadas con las metas gubernamentales y lineamientos de política pública para garantizar la adecuada articulación institucional.

Finalmente, el presidente pidió acompañamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para brindar el acompañamiento necesario para la mitigación de riesgos asociados al proceso de reorganización institucional.

El fin del Ministerio de la Igualdad

El mensaje del presidente a través de la directriz incluye un apuro a sus ministros y directores de departamentos, quienes deberán presentar ante la Secretaría Jurídica de presidencia los actos administrativos requeridos antes del próximo 17 de junio.

Cabe resaltar que el 20 de junio termina el periodo legislativo en curso, por lo que es probable que el fin del Ministerio de la Igualdad sea inminente.

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De acuerdo con el gobierno, no ha existido “impulso y voluntad legislativa” para dar trámite al proyecto de ley 020 de 2025 presentado en Cámara y 302 de 2025 en Senado, mediante el cual se buscaba subsanar los errores en la creación del Ministerio, dando respuesta a los requerimientos de la Corte Constitucional.