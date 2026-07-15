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Dólar en Colombia se desplomó al cierre del 15 de julio y tocó precio que no se veía desde 2019

El dólar cerró este 15 de julio en $3.233,64 en Colombia y tocó un precio que no se veía desde 2019. Conozca cómo se movió la divisa y qué factores marcaron la jornada.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

julio 15 de 2026
02:35 p. m.
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El dólar volvió a perder terreno en Colombia y cerró la jornada de este miércoles 15 de julio con una fuerte caída frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

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La divisa estadounidense no solo terminó por debajo de los $3.240, sino que durante la sesión alcanzó un precio mínimo que no se registraba desde julio de 2019, consolidando la tendencia bajista que ha marcado las últimas semanas.

Al cierre del mercado, el dólar se ubicó en $3.233,64, lo que representó una disminución de $18,47 frente a la TRM de $3.252,11 vigente para este miércoles.

Dólar cayó y marcó un mínimo que no se veía desde 2019

Durante la jornada cambiaria se realizaron 1.874 transacciones por un monto de US$1.216 millones, reflejando una importante actividad en el mercado.

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La divisa registró un precio mínimo de $3.211,55, un nivel que no se observaba desde el 26 de julio de 2019, cuando el dólar cotizaba en $3.213,09. En contraste, el valor máximo alcanzado durante el día fue de $3.260.

El comportamiento de la moneda estadounidense mantiene la expectativa entre analistas e inversionistas, quienes siguen de cerca factores internacionales como la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y la evolución de los mercados financieros.

Así se ha comportado el dólar en Colombia

La TRM para el 15 de julio de 2026 fue de $3.252,11, cifra que representó un incremento de $3,24 frente al día anterior.

Sin embargo, al comparar la cotización con otros periodos, la tendencia continúa siendo claramente descendente. Frente al mismo día de la semana pasada, el dólar cayó 2,5 % (equivalente a $83,39). En comparación con hace un mes, la reducción alcanza el 6,43 %, es decir, $223,61.

Desde el inicio de 2026, la moneda estadounidense acumula una caída de 13,44 %, equivalente a $504,97, mientras que frente al mismo día del año anterior el descenso llega al 18,94 %, con una diferencia de $759,68.

Con este nuevo retroceso, el dólar sigue moviéndose en niveles que no se veían desde 2019, una situación que beneficia a quienes realizan compras en el exterior o tienen obligaciones en moneda extranjera, aunque plantea nuevos desafíos para sectores exportadores.

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