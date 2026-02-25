Alarmas encendidas por irregularidades en la entrega de subsidios de vivienda: ¿Qué está pasando?

La Contraloría le puso la lupa a los subsidios de Vivienda de Interés Social Rural (VISR) que fueron entregados entre el 2000 y 2019. El resultado de esta acción fue un sorpresivo y gigantesco hallazgo.

La entrega de estos subsidios estuvo en manos del Ministerio de Agricultura; aunque antes de 2017, la responsabilidad era del Banco Agrario.

¿Cómo estaba organizada la entrega de los subsidios?

Con respecto al periodo 2000 – 2017, la Contraloría precisó que la entrega de subsidios se articuló bajo cajas de compensación, gerencias integrales y Fiduagraria. Un punto para mencionar es que con esta última se celebró un contrato a finales de 2015, el cual culminó hace año y medio y ahora está en etapa de liquidación.

Solamente bajo la administración del ministerio entre 2018 y 2019, hubo 13.195 subsidios que iban a ser entregados mediante dos modalidades: con el contrato que estaba vigente con Fiduagraria (12.525 subsidios) y con autogestión (670 subsidios).

Aunque, el reporte oficial precisó que 2.412 subsidios quedaron terminados y otros 10.461 quedaron pendientes por ejecutar. Por medio de un contrato en diciembre de 2023, Fiduagraria quedó a cargo de materializar 6.445 subsidios en un lapso de dos años.

Hallazgos fiscales por 9.666 millones de pesos

Para 2024, se comprobó que hubo aplazamientos y una reducción en el presupuesto. ¿Cuál fue la consecuencia? El cierre del programa presentó problemas que terminaron impidiendo la ejecución de más de 10 mil subsidios sin cierre financiero.

Ahora bien, ¿la autogestión dio buenos resultados? La Contraloría describió que en 2022, se expidieron 670 resoluciones para otorgar los subsidios pendientes de 2018 y 2019. Sin embargo, llegado julio de 2025, se había llegado a 158, una cifra considerablemente baja.

La conclusión entonces fue que la estrategia del ministerio tuvo falencias que conllevaron a 14 hallazgos, de los cuales nueve son de corte fiscal y representan casi 10 mil millones de pesos.