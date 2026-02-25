VIDEO | Camioneta arrolló sin freno a dos fleteros armados mientras cometían un hurto millonario en Bogotá

Una secuencia de video muestra el momento exacto en que dos hombres armados perpetran un fleteo y, segundos después, son embestidos por una camioneta Duster blanca en plena vía.

El caso ocurrió en la localidad de Engativá, en Bogotá, y terminó con la captura de ambos señalados responsables.

Según las autoridades, los hechos se desencadenaron tras el hurto a un ciudadano de 60 años que acababa de retirar dinero de una entidad bancaria.

Camioneta arrolló a dos fleteros y frustró un hurto millonario en Bogotá

En la grabación se observa inicialmente a un motociclista (el cómplice) detenido en la mitad de la vía. Mientras tanto, otro delincuente con pistola en mano, aborda a la víctima para arrebatarle un maletín con el dinero que recién había retirado.

El asalto ocurre en cuestión de segundos, pero en medio de toda la persecución, irrumpe en la escena una camioneta Duster blanca que se abalanza contra los atacantes.

El impacto es directo: al motociclista lo tumba de la moto y, a su vez, se lleva al otro hombre armado que participaba en el robo.

Ambos quedan tendidos en el pavimento tras la colisión. Sin embargo, logran incorporarse y emprenden la huida corriendo. La víctima intenta perseguirlos, e incluso, varias personas de la comunidad también reaccionan y salen detrás de ellos. Hasta la misma camioneta arranca nuevamente y continúa el seguimiento a toda velocidad.

En otra toma, ya en una calle cercana, se observa la llegada de una patrulla y la posterior captura de los dos hombres.

¿Cómo fue la captura de los dos fleteros que fueron arrollados por una camioneta en Bogotá?

De acuerdo con la Policía Nacional, uniformados que realizaban patrullaje fueron alertados por la ciudadanía sobre el hurto bajo la modalidad de fleteo.

De inmediato activaron un plan candado que permitió interceptar a los presuntos delincuentes en el barrio Santa María del Lago.

Según la información oficial, los hombres siguieron a la víctima tras salir del banco y, cuando llegaba a su lugar de trabajo, lo intimidaron con arma de fuego y lo despojaron del maletín con el dinero.

Durante el procedimiento se les halló en su poder un arma de fuego. Además, se recuperaron los 30 millones de pesos hurtados minutos antes y se inmovilizó la motocicleta utilizada para cometer el delito.

Los capturados, de 35 y 36 años, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Delincuentes protagonistas de fleteo en Bogotá tenían antecedentes

Las autoridades destacaron que uno de los detenidos registra antecedentes por hurto, estuvo en prisión en 2017 y 2020 y, además, tiene una orden de captura vigente por fuga de presos.

La teniente coronel Paula Andrea Güiza, comandante de la Estación de Policía Engativá, señaló: