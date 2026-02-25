CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Camioneta arrolló sin freno a dos fleteros armados mientras cometían un hurto millonario en Bogotá

Los delincuentes habían seguido a un hombre de 60 años desde el banco, lo encañonaron y le quitaron un maletín con el dinero.

Valentina Bernal

febrero 25 de 2026
07:11 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una secuencia de video muestra el momento exacto en que dos hombres armados perpetran un fleteo y, segundos después, son embestidos por una camioneta Duster blanca en plena vía.

VIDEO | Delincuente encañonó sin piedad a un padre y su pequeño para robarlos en Santa Marta
RELACIONADO

VIDEO | Delincuente encañonó sin piedad a un padre y su pequeño para robarlos en Santa Marta

El caso ocurrió en la localidad de Engativá, en Bogotá, y terminó con la captura de ambos señalados responsables.

Según las autoridades, los hechos se desencadenaron tras el hurto a un ciudadano de 60 años que acababa de retirar dinero de una entidad bancaria.

Camioneta arrolló a dos fleteros y frustró un hurto millonario en Bogotá

En la grabación se observa inicialmente a un motociclista (el cómplice) detenido en la mitad de la vía. Mientras tanto, otro delincuente con pistola en mano, aborda a la víctima para arrebatarle un maletín con el dinero que recién había retirado.

El asalto ocurre en cuestión de segundos, pero en medio de toda la persecución, irrumpe en la escena una camioneta Duster blanca que se abalanza contra los atacantes.

El impacto es directo: al motociclista lo tumba de la moto y, a su vez, se lleva al otro hombre armado que participaba en el robo.

Ambos quedan tendidos en el pavimento tras la colisión. Sin embargo, logran incorporarse y emprenden la huida corriendo. La víctima intenta perseguirlos, e incluso, varias personas de la comunidad también reaccionan y salen detrás de ellos. Hasta la misma camioneta arranca nuevamente y continúa el seguimiento a toda velocidad.

En otra toma, ya en una calle cercana, se observa la llegada de una patrulla y la posterior captura de los dos hombres.

¿Cómo fue la captura de los dos fleteros que fueron arrollados por una camioneta en Bogotá?

De acuerdo con la Policía Nacional, uniformados que realizaban patrullaje fueron alertados por la ciudadanía sobre el hurto bajo la modalidad de fleteo.

Hombre que apuñaló y mordió a una niña de 11 años en Suba tenía antecedentes: ¿cómo va el caso?
RELACIONADO

Hombre que apuñaló y mordió a una niña de 11 años en Suba tenía antecedentes: ¿cómo va el caso?

De inmediato activaron un plan candado que permitió interceptar a los presuntos delincuentes en el barrio Santa María del Lago.

Según la información oficial, los hombres siguieron a la víctima tras salir del banco y, cuando llegaba a su lugar de trabajo, lo intimidaron con arma de fuego y lo despojaron del maletín con el dinero.

Durante el procedimiento se les halló en su poder un arma de fuego. Además, se recuperaron los 30 millones de pesos hurtados minutos antes y se inmovilizó la motocicleta utilizada para cometer el delito.

Los capturados, de 35 y 36 años, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Delincuentes protagonistas de fleteo en Bogotá tenían antecedentes

Las autoridades destacaron que uno de los detenidos registra antecedentes por hurto, estuvo en prisión en 2017 y 2020 y, además, tiene una orden de captura vigente por fuga de presos.

La teniente coronel Paula Andrea Güiza, comandante de la Estación de Policía Engativá, señaló:

Mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje, son alertados del hurto a una persona que acababa de retirar un dinero, de manera inmediata activaron un plan candado que permitió interceptar los presuntos delincuentes, con la ayuda de la comunidad.

Hombre denunció años de violentas agresiones de su expareja en Cauca: reveló todos los videos
RELACIONADO

Hombre denunció años de violentas agresiones de su expareja en Cauca: reveló todos los videos

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Defensoría del Pueblo

“Morir por falta de atención no es una causa natural”: Defensoría sobre mujer que falleció esperando medicamentos

Bogotá

Anuncio de última hora sobre las obras en la avenida 68 de Bogotá: expectativa en millones de personas

Aeropuerto El Dorado

Cayó en El Dorado un ruso buscado por Estados Unidos y señalado de terrorismo, secuestro y asesinato

Otras Noticias

La casa de los famosos

Nicolás Arrieta tomó llamativa DECISIÓN tras ser eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026

El reconocido youtuber anunció su decisión en '¿Qué hay pa' dañar?'. Descubra qué fue lo que dijo.

Trabajo

Confirman tope de embargo de salario para trabajadores en Colombia en 2026: así queda

Conozca hasta cuánto le pueden quitar de su salario en estos casos.

James Rodríguez

En video: James Rodríguez ya entrena con Minnesota y se prepara para su debut

Estados Unidos

Trump reivindica que EE.UU ha recibido más de 80 millones de barriles de crudo venezolano en su discurso del Estado de la Unión

Cuidado personal

¿Por qué los 40 podrían ser la década más agotadora de la vida adulta?