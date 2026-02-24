Cambian fechas de pago de subsidios: así quedan Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Renta Joven

El Departamento de Prosperidad Social anunció cambios en el calendario de pagos de varios subsidios, una decisión que busca ajustarse al inicio del nuevo contrato de operación que garantiza la entrega de los recursos en todo el país.

La medida impacta programas clave como Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Renta Joven y Devolución del IVA, por lo que miles de beneficiarios deberán estar atentos a las nuevas fechas.

Desde la entidad explicaron que el objetivo es asegurar que las transferencias lleguen de forma oportuna, transparente y eficiente. En los próximos días se darán a conocer los cronogramas exactos y los canales habilitados por región, mientras se avanza en la selección del operador que se encargará de los giros.

Colombia Mayor: ciclo doble y nuevo cronograma

Uno de los principales ajustes se da en Colombia Mayor, dirigido a personas mayores en condición de vulnerabilidad. A partir del 27 de febrero iniciará un ciclo doble de pagos, que se extenderá hasta el 20 de marzo, con el fin de ponerse al día tras los retrasos derivados del cambio contractual.

“Con esta medida buscamos proteger a nuestras personas mayores y evitar que el proceso contractual impacte el calendario. Por eso hemos dispuesto un doble ciclo que nos permitirá ponernos al día”, explicó Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social.

Para este primer ciclo se utilizará la base de beneficiarios correspondiente al último pago de 2025. La focalización de nuevos hogares se realizará más adelante, específicamente en los ciclos 2 y 5, como parte de una estrategia de eficiencia administrativa.

Renta Ciudadana, Renta Joven y Devolución del IVA: fechas en marzo

En el caso de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, el primer ciclo de entrega de recursos está proyectado para la segunda y tercera semana de marzo.

Sobre Renta Joven, Prosperidad Social informó que los beneficiarios bancarizados recibirán su transferencia el martes 24 de febrero. Para quienes cobran mediante giro, el pago dependerá del inicio de operación del nuevo operador bancario, proceso que aún está en evaluación.

El plazo para presentar propuestas en la selección del operador cerró el 19 de febrero, y la entidad estima que la adjudicación y puesta en marcha tardará menos de cuatro semanas.