“Morir por falta de atención no es una causa natural”: Defensoría sobre mujer que falleció esperando medicamentos

La crisis en el sector salud cobró otra vida. Esta vez fue la de una adulta de 70 años que falleció en un dispensario de medicamentos de la Nueva EPS en Cúcuta.

Cecilia Quintero frecuentaba este sitio para pedir los fármacos que necesita su hijo en condición de discapacidad. Después de haber esperado varias horas en la fila, en el mostrador le dijeron que no estaban disponibles.

Mujer murió después de que le dijeran que no había medicamentos

Esto hizo que, según declararon testigos, se alterara. Tras esta situación, volvió a sentarse, pero la situación se volvió crítica cuando intentó levantarse. Quintero se desplomó y falleció.

El caso ha hecho eco a nivel nacional y la Defensoría del Pueblo se pronunció. Por un lado, afirmó que la crisis ha cruzado límites inhumanos, algo inadmisible: “La realidad muestra que en nuestro sistema de salud, la salud y la vida no son derechos humanos. Son trámites, autorizaciones y pendientes. No se puede naturalizar la muerte por falta de medicamentos esenciales”.

¡Estamos hablando de personas que dependen de un sistema que tenía la obligación de responder con oportunidad, humanidad y eficiencia!

Los saldos en rojo de La Nueva EPS

La Defensoría también señaló que le ha hecho seguimiento a la situación y muestra de ello fue la mesa de trabajo de hace algunas semanas. No obstante, la crisis se acrecienta con el paso de los días.

“¡Morir por falta de atención no es una causa natural!”, concluyó la entidad. La crítica situación de la Nueva EPS se refleja en un reciente informe de la Contraloría, en el cual se dieron a conocer las cifras rojas.

Con corte al 30 de junio de 2025, la EPS tiene anticipos pendientes por 15.3 billones de pesos. La Contraloría entonces concluyó que “no cumple con los atributos esenciales de un sistema de información que garantice la trazabilidad, consistencia y completitud de los datos; situación recurrente en el sector salud que ha promovido una dificultad para conocer el detalle del uso de los recursos”.