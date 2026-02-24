Bogotanos tendrán pago de subsidio de más de 400.000 pesos: así puede saber si aplica con su cédula

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) confirmó el inicio del segundo ciclo de pagos del año de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Para este mes de febrero, la administración distrital ha destinado una inversión superior a los $44.000 millones, lo que eleva el acumulado anual a más de $77.000 millones destinados a combatir la pobreza en la capital.

Sin embargo, este ciclo llega con cambios significativos. Por primera vez en tres años, el Distrito aplicó un ajuste en la metodología y en los montos de las transferencias, basándose en la disminución del 1,7% en la pobreza extrema en Bogotá y en el hecho de que el 78% de los hogares beneficiarios ya reciben apoyos de otros componentes de la estrategia.

A diferencia de años anteriores, los valores se han redistribuido para priorizar la equidad. El monto que recibe cada hogar sigue dependiendo del nivel del Sisbén IV y del número de integrantes del grupo familiar.

Estos son los nuevos montos que recibirán los ciudadanos con IMG

Los montos se actualizan de acuerdo a la clasificación en el SISBEN IV y la cantidad de personas por hogar, así quedaron.

A1 – A2

1 a 2 personas - $135.000

3 a 4 personas - $405.000

5 o más personas - $472.500

A3 – A5

1 a 2 personas - $92.000

3 a 4 personas - $276.000

5 o más personas - $322.000

Es importante notar que el techo máximo para familias de más de cinco integrantes se redujo considerablemente respecto al año pasado (cuando alcanzaba los $905.000), debido a la integración de otros subsidios de nutrición y educación que ahora complementan el ingreso total del hogar.

Así puede saber si aplica con su cédula

Para consultar si es beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) en Bogotá para este ciclo de febrero de 2026, el Distrito dispone de un portal oficial donde solo necesitas tus datos de identificación.

Puedes realizar la verificación directamente en el siguiente enlace de la Secretaría de Integración Social: Consulta aquí si eres beneficiario del IMG