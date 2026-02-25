Con mucho picante: los partidazos de Champions League hoy 25 de febrero

La máxima competencia europea a nivel de clubes entra en un momento decisivo. Este miércoles 25 de febrero se disputará la última jornada de los playoffs de la UEFA Champions League, instancia que definirá a los últimos equipos clasificados a los octavos de final del torneo más prestigioso del planeta.

La expectativa es total. Cuatro compromisos marcarán la agenda de la jornada, con cruces que prometen intensidad, historia y alto voltaje futbolístico. Será una tarde en la que no habrá margen de error: lo que no se resuelva en los 90 minutos reglamentarios podría extenderse al tiempo extra o incluso a la definición desde el punto penal.

El duelo más caliente: Real Madrid vs. Benfica

Sin duda, el partido que concentra todas las miradas es el choque entre Real Madrid y Benfica, que se disputará a las 3:00 p.m. (hora colombiana). El equipo madrileño afronta la vuelta en condición de local tras imponerse 1-0 en Lisboa, resultado que le otorga una ventaja mínima pero valiosa.

Más allá del aspecto deportivo, la previa ha estado marcada por la polémica. Todo gira en torno a un presunto caso de racismo denunciado contra Vinícius Júnior, quien habría sido víctima de comentarios ofensivos por parte de un jugador del conjunto portugués durante el encuentro de ida. El episodio ha generado debate en el entorno europeo y añade un componente emocional extra a una eliminatoria que ya de por sí tiene tintes de final anticipada.

En lo estrictamente futbolístico, el Madrid buscará hacer valer su jerarquía en casa, mientras que Benfica intentará revertir la serie con una propuesta ofensiva que le permita golpear temprano y cambiar el rumbo de la eliminatoria.

Jornada cargada de historia y tensión

La programación del miércoles también ofrece otros duelos de alto nivel. A las 12:45 p.m., Atalanta BC recibirá a Borussia Dortmund en un cruce que promete intensidad táctica y ritmo elevado.

Más tarde, a las 3:00 p.m., Juventus FC enfrentará a Galatasaray SK, mientras que en Francia se dará un atractivo duelo doméstico entre Paris Saint-Germain y AS Monaco.

Con historia, talento y presión en cada estadio, la Champions League vivirá una jornada determinante. Al finalizar la tarde, el mapa de los octavos de final quedará completo y el camino hacia la gran final comenzará a perfilarse con claridad.