Defensoría exigió medidas inmediatas tras el asesinato de un paciente dentro del hospital de Suárez, Cauca

En las últimas horas un paciente que recibía atención médica fue asesinado dentro del hospital municipal de Suárez, Cauca, luego de que hombres armados interceptaran una ambulancia en la salida norte del municipio.

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De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre las 11:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde de este lunes 26 de octubre, hombres armados habrían detenido el vehículo de emergencia y posteriormente ingresado al centro hospitalario, donde atacaron a una persona que se encontraba bajo atención médica.

En el hospital se registraron, además del homicidio, agresiones contra el personal sanitario y situaciones que pusieron en riesgo la vida de pacientes y familiares.

Defensoría exigió garantías tras asesinato de paciente dentro de un hospital

La Defensoría advirtió que las consecuencias de estos hechos van más allá de la agresión contra el paciente. La situación de inseguridad afectó el funcionamiento del hospital y redujo la atención disponible para los habitantes de Suárez y sus zonas rurales.

Por esta razón, solicitó al Gobierno Nacional y a la Gobernación de Cauca adoptar medidas inmediatas para proteger al personal sanitario y recuperar plenamente la capacidad operativa del hospital.

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Alertan sobre riesgos de este tipo en Suárez, Cauca

La Defensoría señaló que había advertido reiteradamente sobre el deterioro de la seguridad y la situación humanitaria en Suárez.

Para la entidad, los hechos del 26 de octubre evidencian la urgencia de reforzar las medidas de prevención y protección y avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas.