Leandro Castellanos recordó a su hermano tras el asesinato en Cúcuta

El exarquero de Independiente Santa Fe y actual concejal de Bogotá publicó una fotografía junto a su hermano Miguel Castellanos, asesinado en Cúcuta. La imagen estuvo acompañada por la canción Amor eterno, de Juan Gabriel.

Leandro Castellanos se pronunció en redes sociales tras el asesinato de su hermano Miguel Castellanos, ocurrido en Cúcuta. El guardameta compartió una fotografía en blanco y negro en la que aparecen los dos juntos frente al mar, acompañada por la canción Amor eterno, interpretada por Juan Gabriel.

La publicación fue una de las primeras reacciones públicas de Leandro tras conocerse el crimen. El actual concejal de Bogotá no incluyó un mensaje escrito sobre lo sucedido, pero la fotografía y la canción elegida fueron parte de su homenaje a Miguel.

El asesinato del exfuncionario ha generado reacciones en Cúcuta y en otros sectores políticos. Miguel Castellanos se desempeñó como secretario de Gobierno de la ciudad y tenía aspiraciones políticas de cara a las próximas elecciones locales.

¿Qué se sabe del asesinato de Miguel Castellanos?

Miguel Castellanos fue atacado con arma de fuego en Cúcuta, Norte de Santander, el lunes 26 de octubre. Según los reportes conocidos, se movilizaba en una camioneta cuando fue interceptado por hombres armados.

Foto: Instagram Leandro Castellanos

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables. Por su trayectoria como funcionario y sus aspiraciones políticas, el caso también ha generado preocupación entre dirigentes y habitantes de la región.

El presidente Abelardo de la Espriella condenó el asesinato y pidió adelantar las acciones necesarias para ubicar y capturar a los responsables. El mandatario aseguró que las autoridades deben avanzar en el esclarecimiento del crimen.

Por su parte, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables materiales e intelectuales.

¿Qué dijo Independiente Santa Fe tras la muerte de Miguel Castellanos?

Independiente Santa Fe también expresó sus condolencias por la muerte de Miguel, en consideración a su vínculo familiar con Leandro Castellanos, quien defendió el arco del equipo bogotano durante varias temporadas.

“Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento del señor Miguel Castellanos Serrano”, señaló el club en sus redes sociales, donde envió un mensaje de solidaridad a la familia y a sus allegados.

Además, durante el partido frente a Atlético Bucaramanga se realizó un minuto de silencio en su memoria.

Mientras continúan las investigaciones, la Alcaldía de Cúcuta mantiene el ofrecimiento de la recompensa para obtener información que permita avanzar en el caso.