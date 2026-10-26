Contraloría detecta presuntas irregularidades por más de $454.000 millones en Coosalud EPS

Luego de una auditoria realizada a la EPS Coosalud, la Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el manejo de los recursos públicos en el sector.

Contraloría encuentra 20 hallazgos irregulares tras auditoría a Coosalud EPS

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Esto, debido a que se identificaron daños al patrimonio por más de 454.000 millones de pesos.

Cabe mencionar que la entidad se encuentra actualmente intervenida por la administración de Gustavo Petro.

Según la información conocida por este medio, la auditoria analizó el manejo de recursos durante el 2025, pero reveló varias irregularidades en las operaciones financieras.

Uno de los hallazgos más grandes corresponde a 203.741 millones de pesos que fueron debitados de las cuentas de la EPS para cubrir obligaciones financieras de una empresa relacionada con Coosalud, operación en la que la EPS figuraba como codeudora. Según la Contraloría, la recuperación de estos recursos es incierta.

Por otro lado, también se identificaron pagos por 314.947 millones de pesos a entidades que supuestamente tenían un vínculo con la EPS como prestadores de servicio de salud, pero hasta el momento dicha relación no ha podido ser verificada.

El informe también cuestiona transferencias por más de 25.000 millones de pesos hacia operaciones que aparentemente no estarían relacionadas con servicios de salud ni con gastos administrativos permitidos por la normativa vigente.

Estos movimientos financieros quedan ahora bajo investigación para determinar su legalidad y pertinencia.

En materia de suministro de medicamentos, la auditoría encontró posibles pagos excesivos por más de 5.000 millones de pesos a dispensadoras de medicamentos.

Al revisar 72 quejas de usuarios, en 56 casos no existía evidencia de entrega oportuna de estas medicinas, lo que afectó directamente la atención de los afiliados.

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¿Qué sigue ahora?

En total, la Contraloría estableció 20 hallazgos, de los cuales 8 tienen presunta incidencia fiscal, lo que podría derivar en procesos de responsabilidad contra los funcionarios involucrados en estas operaciones irregulares.

Las preguntas que quedan sobre la mesa son ¿quién responderá por estos recursos públicos? y ¿qué sucedió realmente con el dinero destinado a atender a los pacientes afiliados a Coosalud EPS?