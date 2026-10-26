CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Contraloría detecta presuntas irregularidades por más de $454.000 millones en Coosalud EPS

La auditoria de la Contraloría analizó el manejo de recursos durante el 2025 y reveló varias irregularidades en las operaciones financieras.

Noticias RCN

octubre 26 de 2026
07:55 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luego de una auditoria realizada a la EPS Coosalud, la Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el manejo de los recursos públicos en el sector.

Contraloría encuentra 20 hallazgos irregulares tras auditoría a Coosalud EPS

Hospital San Rafael canceló cirugías y citas a pacientes de la Nueva EPS por millonaria deuda
RELACIONADO

Hospital San Rafael canceló cirugías y citas a pacientes de la Nueva EPS por millonaria deuda

Esto, debido a que se identificaron daños al patrimonio por más de 454.000 millones de pesos.
Cabe mencionar que la entidad se encuentra actualmente intervenida por la administración de Gustavo Petro.

Según la información conocida por este medio, la auditoria analizó el manejo de recursos durante el 2025, pero reveló varias irregularidades en las operaciones financieras.

Uno de los hallazgos más grandes corresponde a 203.741 millones de pesos que fueron debitados de las cuentas de la EPS para cubrir obligaciones financieras de una empresa relacionada con Coosalud, operación en la que la EPS figuraba como codeudora. Según la Contraloría, la recuperación de estos recursos es incierta.

Por otro lado, también se identificaron pagos por 314.947 millones de pesos a entidades que supuestamente tenían un vínculo con la EPS como prestadores de servicio de salud, pero hasta el momento dicha relación no ha podido ser verificada.

El informe también cuestiona transferencias por más de 25.000 millones de pesos hacia operaciones que aparentemente no estarían relacionadas con servicios de salud ni con gastos administrativos permitidos por la normativa vigente.

Estos movimientos financieros quedan ahora bajo investigación para determinar su legalidad y pertinencia.

En materia de suministro de medicamentos, la auditoría encontró posibles pagos excesivos por más de 5.000 millones de pesos a dispensadoras de medicamentos.

Al revisar 72 quejas de usuarios, en 56 casos no existía evidencia de entrega oportuna de estas medicinas, lo que afectó directamente la atención de los afiliados.

En Antioquia 40 hospitales cerrarán los servicios no urgentes a afilados de EPS Coosalud
RELACIONADO

En Antioquia 40 hospitales cerrarán los servicios no urgentes a afilados de EPS Coosalud

¿Qué sigue ahora?

En total, la Contraloría estableció 20 hallazgos, de los cuales 8 tienen presunta incidencia fiscal, lo que podría derivar en procesos de responsabilidad contra los funcionarios involucrados en estas operaciones irregulares.

Las preguntas que quedan sobre la mesa son ¿quién responderá por estos recursos públicos? y ¿qué sucedió realmente con el dinero destinado a atender a los pacientes afiliados a Coosalud EPS?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Niña de tres años que perdió sus piernas en grave accidente tendrá prótesis de la Fundación Daniela Álvarez

Cuidado personal

¿Cada cuánto se debe realizar la citología?: esto recomiendan los especialistas

Enfermedades

Colombia se acerca al segundo pico respiratorio del año: ¿qué lugares requieren mayor atención?

Otras Noticias

Metro de Bogotá

Carlos Fernando Galán dio fechas para entrega de estaciones del SENA: conozca qué dijo

En este punto clave de la ciudad se entregará una estación de TransMilenio y otra para el Metro de Bogotá.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 26 de octubre de 2026

Este lunes 26 de octubre, trae nuevas oportunidades, decisiones importantes y movimientos inesperados para algunos signos.

Donald Trump

Trump puso en duda el triunfo de Lula y mencionó a Joe Biden

Balón de Oro

Balón de Oro 2026: hora y dónde ver la ceremonia en Colombia

ICBF

Casas, apartamentos y locales del ICBF están en venta desde los $24 millones: así puede comprar