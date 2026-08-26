Contraloría revela que 97 de cada 100 muebles que pertenecían a las Farc nunca fueron entregados

Un nuevo informe de la Contraloría General de la República revela qué pasó con el millonario patrimonio que debía ser entregado por las extintas Farc tras el Acuerdo de Paz de 2016.

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De acuerdo con el ente, 97 de cada 100 muebles no se entregaron, al igual que 82 de cada 100 propiedades y 78 de cada 100 animales que reportaron tener en su poder. Además, se determinó que al Estado le costó más de 11.257 millones de pesos administrar lo poco o nada que entregaron los firmantes.

Lo que no entregaron las Farc

El balance definitivo de la Contraloría, conocido por Noticias RCN, resalta que, aunque la etapa de entrega culminó en marzo de 2026, después de múltiples actas de no entrega, quedan pendientes elementos como:

28 joyas avaluadas por $269 millones

1.809 muebles y enseres por $83,6 millones

Un predio en Dabeiba, Antioquia

En total, serían $559 millones en bienes los que hacen falta por entregar por parte de las extintas Farc para los procesos de reparación de víctimas.

Más hallazgos de la Contraloría

Hasta ahora, lo que se logró recuperar fueron $45.635 millones destinados a reparar a 2.356 víctimas. Sin embargo, los bienes que sí llegaron también quedaron bajo la lupa.

Sobre estos, la Contraloría reveló cinco hallazgos administrativos y dos fiscales por $393 millones.

Sobre las cabezas de ganado, encontraron que muchas veces transportar, manejar y comercializar a estos animales costó incluso más de lo que se obtuvo por su venta.

Con el oro encontraron diferencias no justificadas en el peso plasmado en los registros de custodia. Asimismo, se señaló información incompleta o inconsistente sobre bienes y registros tardíos de recepción, traslado y monetización.

Otro de los puntos que llama la atención en el informe tiene que ver con el costo para el Estado en el manejo y administración de estos bienes. Según al Contraloría, el monto asciende a los 11.257 millones de pesos en operación, personal y funcionamiento, la cuarta parte de lo que se destinó para tareas de reparación.

Un dato, no menor, es que de 164.000 hechos victimizantes reconocidos entre secuestro, desplazamiento, homicidio y otros, a la fecha solo se ha logrado la reparación de 2.356 víctimas.