Dólar en Colombia HOY, miércoles 26 de agosto de 2026: volvió a tomar fuerza

El dólar en Colombia sigue manteniéndose en niveles muy bajos, con relación al precio de la divisa estadounidense a lo largo de los últimos años. A lo largo del mes de agosto se mantuvo en promedios que no se veían desde 2019.

La jornada de este miércoles 26 de agosto abrió al alza, con relación a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada para el día de hoy, la cual se mantiene por debajo de los $3.100 desde el pasado 18 de agosto, cuando estuvo en $3.128,65.

Precio del dólar en Colombia HOY: así abrió

El dólar hoy, miércoles 26 de agosto de 2026, inició la jornada al alza en Colombia. La divisa estadounidense abrió en $3.106,76, un valor que representa un incremento de $25,09 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), establecida para este día en $3.081,67.

Durante los primeros movimientos de la jornada, el precio del dólar registró un mínimo de $3.105,00. Posteriormente, alcanzó un máximo de $3.113,90 a las 8:05 a. m., nivel registrado en medio de 35 transacciones.

Con relación al precio establecido para el martes 25 de agosto, se reflejó un leve incremento de $25,16, por lo que registró su segundo día consecutivo en ascenso. La divisa toma fuerza tras revelarse que el desempeño de la economía estadounidense que creció a un ritmo de 1,5% en el segundo trimestre.

Pese al avance registrado este miércoles, el dólar continúa dentro de los niveles bajos observados recientemente. Desde el 18 de agosto, la divisa se había mantenido por debajo de la barrera de los $3.100, de acuerdo con los datos suministrados.

Con la apertura de este 26 de agosto en $3.106,76, el dólar volvió a superar de manera inicial ese nivel. No obstante, la cotización continúa en sus promedios más bajos desde 2018, según la información disponible para esta jornada.