Renuncia de Sofía Gaviria agudiza crisis en el Partido Verde Oxígeno

La colectividad Verde Oxígeno atraviesa una nueva fractura interna tras la renuncia de Sofía Gaviria a su candidatura al Senado, quien ocupaba la cabeza de lista para las elecciones del próximo 8 de marzo.

La decisión se suma a la serie de dimisiones que han marcado la crisis del partido fundado por Ingrid Betancourt.

Renuncia por “falta de garantías democráticas”

En las cartas dirigidas al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría, Gaviria argumentó que su retiro obedece a “razones de carácter político y personal relacionadas con la falta de garantías democráticas internas, ausencia de espacios reales de deliberación, situaciones de persecución frente a posturas críticas, falta de independencia en la toma de decisiones, ausencia de una causa programática clara y prácticas que no reflejan la institucionalidad que debe caracterizar a un partido político”.

La exaspirante solicitó formalmente que se adelanten los trámites administrativos para dejar sin efecto su inscripción en el tarjetón. Con ello, se confirma la salida de una de las figuras más visibles de la lista, en un momento clave de la campaña.

Reacción de Ingrid Betancourt en X por la renuncia de Sofía Gaviria

Por su parte, Ingrid Betancourt reaccionó a través de su cuenta en X, donde aseguró que “Sofía Gaviria sale de la lista del Partido Verde Oxígeno al Senado no por diferencias conmigo; sino porque no le gustó esta campaña donde invitábamos a todos los colombianos a que pasáramos de la violencia verbal y física, a las acciones en las urnas este 8 de marzo votando Oxígeno”.

"Para nosotros es un gran alivio": Ingrid Betancourt

Durante La Mesa Ancha, programa matutino de Noticias RCN, Ingrid Betancourt nuevamente se refirió a la renuncia de Sofía Gaviria a su aspiración al Congreso.

Según la fundadora de Verde Oxígeno, "es un gran alivio el retiro de Sofía". Betancourt calificó el carácter de la excandidata al Senado como "difícil" y se refirió a múltiples desencuentros que tuvo con el partido Verde Oxígeno.

"Tuvimos problemas, por ejemplo, de comportamiento de ella en situaciones públicas: entra al Congreso, se salta los protocolos de seguridad, un policía viene y le reclama y ella se sale de cause", reveló Ingrid Betancourt.

La renuncia de Gaviria refleja la tensión que atraviesa la colectividad, marcada por disputas internas y cuestionamientos sobre su rumbo programático. A menos de un mes de las elecciones, el partido enfrenta el reto de recomponer su estrategia y recuperar cohesión en medio de la controversia.