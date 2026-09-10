'Plan Bicitaxis Seguros': Policía Nacional realizó masivo control en Kennedy

El miércoles 10 de septiembre, la Policía Metropolitana de Bogotá llevó a cabo un masivo operativo con más de 200 uniformados llamado 'Plan Bicitaxis Seguros' con el fin de mitigar riesgos de seguridad para la comunidad, así como inconvenientes en el tránsito producidos por este transporte informal.

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Según información oficial de la Policía Nacional, más de 250 bicitaxis fueron inspeccionados y se logró capturar a tres individuos por orden judicial, falsificación y tráfico de estupefacientes; la modificación en los seriales y la procedencia de las piezas que confirman los vehículos, son uno de los problemas que más se evidencian en la zona controlada.

Problemas de movilidad en la localidad de Kennedy

Castilla, uno de los barrios donde más hay presencia de bicitaxis, ha tenido múltiples denuncias por parte de la ciudadanía debido al mal uso de los espacios, como la irrupción en los carriles de la ciclovía con el fin de ganar tiempo, poniendo en riesgo la integridad de ciclistas y peatones. En meses anteriores, las autoridades se vieron obligadas a inmovilizar varios de estos vehículos por el mismo motivo.

A pesar de que el uso de este medio de transporte en muchas ocasiones le facilita la movilidad a las personas que deben caminar largas distancias hasta sus casas, la principal queja que hace la misma ciudadanía radica en la forma en que conducen y las múltiples faltas de tránsito que cometen los bicitaxis.

Preocupación por siniestros viales

Ante la poca regulación que se tiene sobre este transporte informal, una de las principales dudas que se generan en las calles es saber quién responde en caso de un accidente vial, ya que la mayoría de los vehículos no cuentan con SOAT, falsifican los seriales de las partes o simplemente no tienen ningún tipo de registro en las bases de datos de las entidades correspondientes.