Festival Cordillera 2026 tiene una baja de última hora: banda confirmó que no estará

A pocas horas del inicio del Festival Cordillera 2026, que se realizará este 12 y 13 de septiembre en Bogotá, se confirmó una modificación importante en la programación.

Los de Adentro anunciaron que no se presentarán en el evento, pese a estar incluidos en el cartel del domingo, y explicaron las razones detrás de su decisión.

Los de Adentro cancelan su presentación en Festival Cordillera 2026

La agrupación colombiana tenía programada su presentación para el domingo 13 de septiembre, entre las 4:00 p. m. y las 5:00 p. m., en el escenario Cotopaxi. Sin embargo, un día antes del comienzo del festival confirmó que finalmente no estará presente.

“Con mucha tristeza queremos contarles que Los de Adentro no podremos presentarnos en esta edición del Festival Cordillera. Teníamos toda la ilusión de estar allí. Para nosotros era un honor hacer parte de un festival tan importante y, sobre todo, una oportunidad muy especial para reencontrarnos con ustedes”, explicó la banda.

Según el comunicado, la decisión está relacionada con circunstancias administrativas y logísticas que impidieron concretar a tiempo las condiciones necesarias para su participación.

“Nos quedamos con las ganas de cantar juntos esta vez, pero sabemos que nos volveremos a encontrar”, concluyó la agrupación, que además agradeció al Festival Cordillera y a Páramo por haberla incluido en esta edición.

¿Qué artistas estarán en el Festival Cordillera 2026?

La salida de Los de Adentro se conoce justo antes de que el Parque Metropolitano Simón Bolívar reciba a decenas de artistas nacionales e internacionales durante dos jornadas.

El sábado tendrá entre sus principales nombres a Andrés Calamaro, Beéle, Sean Paul, Grupo Niche, Cultura Profética, Dread Mar I y Miguel Mateos.

Para el domingo están programados Ricky Martin, Andrés Cepeda, Caifanes, Kany García, Tan Biónica, Mägo de Oz, Vicente García, Doctor Krápula y Panteón Rococó, entre otros.

Tras el anuncio de Los de Adentro, queda pendiente conocer si la organización realizará algún ajuste en el horario que tenía asignada la agrupación.