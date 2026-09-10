Bogotá tendrá nuevos cortes de agua y luz durante este viernes 11 de septiembre de 2026

Este viernes 11 de septiembre de 2026, la capital colombiana enfrentará una nueva jornada con cortes en los suministros de agua y luz que afectarán varios sectores de la ciudad. Así mismo, Enel confirmó que Funza, Mosquera, Chía y Cajicá también se verán afectadas por los trabajos que se adelantarán durante la jornada.

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Cortes de agua en Bogotá este viernes 11 de septiembre

Con el objetivo de mejorar el suministro de agua en las localidades, el Acueducto de Bogotá realizará trabajos para minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua.

Por esto, durante el viernes 11 de septiembre, la localidad de Santa Fe tendrá cortes en varias de sus barrios hasta por cuatro horas. Las zonas afectadas serán: desde la avenida calle 19 a la calle 24, entre la carrera 18 a la carrera 30 – Barrios Samper Mendoza, Florida, Colseguros, Santa Fe, Paloquemao, El Listón, Usatama y La Favorita. Verificación macromedición.

Dentro de las sugerencias, las autoridades han recomendado llenar los tanques de reserva de las viviendas antes del corte del servicio, consumir el agua almacenada antes de las 24 horas, hacer uso racional del agua al privilegiar el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Cortes de luz en Bogotá este viernes 11 de septiembre

Localidad de Bosa

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 56 Sur a la calle 58 Sur entre carrera 85 a la carrera 88 – Barrio Escocia.

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 76 a la carrera 79 entre calle 78 Sur a la calle 80 Sur – Barrio San Diego.

Localidad de Chapinero

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 12 a la carrera 14 entre calle 90 a calle 92 – Barrio El Chico.

Localidad de Fontibón

Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 25 a la calle 27 entre carrera 74 a carrera 76 – Barrio Santa Cecilia.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. De la calle 49 Sur a la calle 51 Sur entre carrera 9 a carrera 11 – Barrio Molinos Sur.

Localidad de Suba

Desde las 7:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la carrera 105 a la carrera 108 entre calle 142 a calle 144 – Barrio Lombardia.

Localidad de Sumapaz

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m. Vereda La Unión – Barrio La Unión Urbano.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 3 a la carrera 5 entre calle 189 a calle 191 – Barrio Buenavista.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 3 a la carrera 5 entre calle 191 a calle 193 – Barrio La Estrellita I.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 190 a la calle 192 entre carrera 0 a carrera 2 – Barrio Tibabita I.

Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la calle 189 a la calle 201 entre carrera 6 a carrera 8 – Barrio Tibabita Rural.

Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la calle 187 a la calle 192 entre carrera 6 a carrera 9 – Barrio Tibabita.

Municipios con cortes de luz este viernes 11 de septiembre

Municipio de Funza, en Cundinamarca

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda La Isla – Municipio de Funza.

Municipio de Mosquera, en Cundinamarca

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 2 a la carrera 4 entre calle 4 a calle 6, y de la calle 20 a la calle 22 entre carrera 13 a carrera 15 – Municipio de Mosquera.

Municipio de Chía, en Cundinamarca

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 6 a la calle 9 entre carrera 1 a carrera 3 – Municipio de Chía.

Municipio de Cajicá, en Cundinamarca

Desde las 9:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. De la carrera 10 Este a la carrera 12 Este entre calle 3 a calle 5 – Municipio de Cajicá.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Vereda Río Grande – Municipio de Cajicá.