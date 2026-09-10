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Nuevo video muestra el instante en el que el edificio Torres del Limonar se desplomó en Cali durante el terremoto

A un mes del terremoto, usuarios han revelado nuevos videos del momento exacto en el que este edificio se desplomó.

Foto: Captura pantalla IG @detallesfrutopia
Foto: Captura pantalla IG @detallesfrutopia

Noticias RCN

septiembre 10 de 2026
06:40 p. m.
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El pasado 10 de agosto del 2026 el país enfrentó una de las tragedias más contundentes a causa del terremoto, de magnitud 7,4, que cobró más de 300 vidas y dejó a miles de damnificados en más de 10 departamentos.

Sin duda alguna, Cali fue una de las ciudades más afectadas por el fuerte sismo. Según cifras de la Alcaldía, 154 personas perdieron la vida, 88 ciudadanos fueron rescatados vivos, 14 se encuentran desaparecidos, se registraron 1.657 lesionados y 24 edificaciones colapsaron totalmente.

A un mes del fuerte evento, decenas de homenajes ya se han realizado hacia las víctimas fatales que dejó este y se han hecho nuevos llamados para que no termine la solidaridad con aquellos damnificados que lo perdieron todo en un minuto.

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Video exacto de la caída del edificio Torres del Limonar en Cali

Pese a que ya ha transcurrido un mes, usuarios en redes han compartido nuevos detalles de lo vivido aquel 10 de agosto a las 7:34 a.m. Este fue el caso del Instagram de una tienda de regalos y desayunos sorpresa, quienes decidieron compartir las imágenes que captaron las cámaras de seguridad del edificio Las Palmas, frente a Torres del Limonar, durante el terremoto.

Según la cuenta, el video original dura aproximadamente un minuto con 50 segundos. Sin embargo, el edificio cayó durante los últimos 10 segundos de la grabación. En las imágenes se observa los instantes previos a la caída del edificio que se sacudió fuertemente, mientras que personas del conjunto de enfrente se refugiaban en la zona de parqueo.

Con el paso de los segundos, la cámara registró la huida desesperada de lo que parece ser un gato que logra cruzar la calle antes de que el edificio cayera hacia abajo y destilara una extensa nube de polvo que alertó a los residentes aledaños.

Según el testimonio, compartido por medio de este usuario, a los pocos minutos la comunidad empezó a llegar a la zona en donde había caído la edificación. Sin embargo, las dudas y el miedo eran mayores ya que no se tenía conocimiento de la magnitud de lo ocurrido ante la ausencia de señal y energía.

Así mismo, el clip deja ver los primeros instantes en los que demás vecinos iniciaron la búsqueda desesperada de sus familiares y conocidos bajo los escombros del edificio que quedó completamente en ruinas.

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Uno de los testimonios más contundentes es el de Diana Troncoso, quien fue encontrada bajo los escombros de una de las torres, ubicadas en el barrio Capri, de cinco pisos y 40 apartamentos.

Según su testimonio, compartido por la Alcaldía de Cali, la alarma la alertó del movimiento que empezó a sentir. Sin embargo, ante la contundencia del terremoto y al ver que todo a su alrededor empezó a caer, Diana manifestó que se ubicó bajo el marco de su habitación para poder ser encontrada más fácil por sus familiares.

Tras caer junto con el edificio, Diana se percató de que en sus manos se encontraba su celular por lo que pudo alumbrar el espacio en el que se encontraba para acomodarse mejor. Tras más de 26 horas sepultada y tres intentos por parte de los rescatistas, Diana logró salir con vida y hoy se encuentra recuperándose de sus lesiones.

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