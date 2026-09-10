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CNE requiere $1.6 billones para garantizar las elecciones regionales 2027

El presidente del CNE advirtió que los recursos asignados son insuficientes para vigilar elecciones con más de 120.000 candidatos en todo el país.

Yhonay Díaz

septiembre 10 de 2026
06:57 p. m.
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En las últimas horas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) advirtió que enfrenta un déficit presupuestal que podría comprometer su capacidad de vigilancia en las elecciones territoriales de 2027.

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Juan Felipe Lemus, presidente de la entidad, solicitó al Congreso incrementar el presupuesto asignado de $1.3 billones a $1.6 billones para garantizar la transparencia electoral en los comicios más grandes del país.

Lemus explicó que el CNE había solicitado inicialmente $2.2 billones, pero el Gobierno Nacional redujo esta cifra en aproximadamente $900.000 millones:

El año entrante serán las elecciones más importantes del país por la magnitud, por el volumen de los candidatos que participan", señaló que se elegirán 32 gobernaciones y alcaldes en 1.103 municipios, además de consejos, juntas administradoras locales y asambleas.

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¿Hay o no recursos para las elecciones regionales 2027?

El presidente del CNE estableció una clara diferencia entre las funciones de su entidad y la Registraduría Nacional, luego de que el registrador Hernán Penagos alertara sobre la falta de recursos para la expedición de documentos de identidad, señalando que sí tenían los recursos para los comicios.

Están garantizados los recursos para celebrar las elecciones. Lo que no está garantizado en su totalidad son los recursos para garantizar la inspección, vigilancia y control a esas elecciones.

La dimensión de los comicios de 2027 es significativa en comparación con las elecciones de congresistas en las que participaron 3.000 candidatos, pero en las territoriales habrá más de 120.000 personas.

Lemos explicó que esta diferencia implica cargas adicionales en logística, personal y viáticos necesarios para garantizar observadores, testigos electorales, tribunales de garantías en cada departamento y delegados para el escrutinio.

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El presidente del CNE reconoció las dificultades fiscales del país y afirmó que están realizando una revisión exhaustiva del presupuesto con los técnicos de la entidad. "Creo que con $1.6 billones pudiéramos cumplir un papel destacado y garantizar nuestra función sin ningún tipo de inconveniente.

El presupuesto también debe cubrir la financiación de partidos y el pago de reposición de votos, donde existe un atraso desde 2018.

Otro objetivo prioritario es garantizar el estatuto de oposición, que establece la obligación del CNE de asegurar la participación de partidos opositores en medios de comunicación nacional, departamental y municipal.

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