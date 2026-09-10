¿Cuándo sería el debut de James Rodríguez con Atlético Nacional?

James Rodríguez estaría a mínimos detalles de convertirse en refuerzo de Atlético Nacional en lo que sería uno de los movimientos más importantes para el fútbol colombiano en su historia. Recientemente, la llegada de Radamel Falcao y Juan Cuadrado a Millonarios o Juan Fernando Quintero a Junior habían sido algunas de las más sonadas en el país.

De no haber problemas con la documentación, James podría ser oficialmente presentado como jugador 'verdolaga' el próximo domingo 13 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot cuando reciban a Águilas Doradas por la fecha 10 de la Liga Betplay 2026-II.

¿Cuándo sería el debut de James Rodríguez con Nacional?

Aunque la presentación del 10 ante la hinchada sería en el próximo partido que Nacional juegue como local, el debut de James podría demorar un poco más mientras suma sus primeros entrenamientos al mando de Lucas González. Vale recordar que el último partido oficial del exjugador de Minnesota United fue el 7 de julio en la Copa del Mundo 2026, cuando la selección nacional quedó eliminada a manos de Suiza por los octavos de final.

En caso de que el deseo del club sea que el primer partido del ídolo colombiano con la camiseta verde se dé en condición de local, deberán esperar hasta el jueves 24 de septiembre, cuando reciban a Millonarios en uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano.

Una semana después, el 30 de septiembre, Nacional recibirá a Junior en condición de local, lo que podría significar una semana más de entrenamiento para que James llegue en la mejor forma física posible y realizce su debut oficial, por lo que los hinchas deberán tener un poco de paciencia.

Primera experiencia en la primera división del fútbol colombiano para James Rodríguez

Gracias a su gran talento, James emigró al fútbol internacional antes de probar suerte en la primera división del fútbol colombiano; su último partido en el país fue con la camiseta de Envigado en el torneo de ascenso del año 2007, por lo que, de confirmarse su llegada a Nacional, sería su primera vez como jugador profesional en la élite del fútbol profesional colombiano a sus 35 años.