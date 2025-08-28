VIDEO | Control acabó en fuerte pelea: motociclistas la protagonizaron y hubo medidas

Uniformados de la Policía de Tránsito llevaron a cabo el miércoles 27 de agosto un control en el barrio Ricaurte de Bogotá. El resultado fue una pelea.

Un grupo de motociclistas intentó impedir que los policías desarrollaran su actividad. Resulta que los uniformados iban a inmovilizar una moto que prestaba servicios de transporte de forma ilegal.

Motociclistas querían impedir una inmovilización

Un video revelado por la Policía mostró lo ocurrido. Cuando la motocicleta estaba lista para ser trasladada, tres motociclistas se subieron a la parrilla e intentaron recuperarla. Las autoridades capturaron a 12 implicados, impusieron 29 comparendos y realizaron 24 inmovilizaciones.

Entre los capturados hay siete que tienen antecedentes por varios delitos: violencia contra servidor público, fraude a resolución judicial, hurto, lesiones personales, estafa, inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar, daño en bien ajeno, falsedad marcaria y amenazas.

Los motociclistas intentaron bloquear algunas vías de los alrededores. Por tal motivo, se solicitó el acompañamiento de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).

Autoridades le ponen la lupa a las partes robadas

Días atrás, el Distrito puso en marcha una jornada de inspección sobre los talleres que operan en la localidad de Kennedy. El propósito se centró en validar la legalidad de los establecimientos y ver si había partes reportadas como robadas.

Tres de los talleres tuvieron complicaciones con el cumplimiento de la normativa. En consecuencia, se ordenó su cierre inmediato.

A través de otro operativo, la Policía le puso punto final a una estructura que se dedicaba a recibir y vender autopartes robadas. Seis personas fueron capturadas y más de 300 elementos pudieron ser recuperados.

El accionar delictivo se centró en la Estanzuela y Siete de Agosto. En medio del allanamiento, se encontró un vehículo de alta gama que estaba listo para ser separado y vendido. Había sido robado un día antes.