Alcalde Galán lideró operativo de inmovilización a motos que invaden el espacio público

El respeto por el espacio público y la vida de peatones y ciclistas se ha convertido en una prioridad para la administración Galán.

En un intento por marcar un precedente y mantener libres de vehículos motorizados los andenes, ciclorrutas y espacios verdes, el alcalde mayor lideró un operativo de inmovilización de motos en el barrio El Tintal, de la localidad de Kennedy, el jueves 14 de mayo.

Según el balance entregado a la ciudadanía, “solo en este punto se inmovilizaron 21 motos”. Se trata de un “esfuerzo que estamos haciendo en toda la ciudad”. En palabras del alcalde, responde a “la preocupación de la ciudadanía y la exigencia que nos hacen de ejercer control, de proteger el espacio público y garantizar que los peatones y los ciclistas pueden moverse seguros en Bogotá”.

Alcalde promete endurecer los operativos de control en la ciudad:

Desde el punto en el que estuvo realizando actividades de pedagogía y control sobre el espacio público, el alcalde Galán advirtió que la ciudad seguirá reforzando los operativos en contra de motociclistas que se rehúsen a cumplir con las normas de tránsito: “No vamos a parar, no puede haber un rincón en el que los motociclistas invadan el espacio público y afecten los derechos de los demás”.

En operativos realizados en 2025 y los primeros meses de 2026, se impusieron 20.000 comparendos a motociclistas por invadir el espacio público. En total, fueron 1.409 operativos el año pasado y otros 389 en el primer bimestre de este año.

¿De cuánto es la multa por invadir el espacio público en moto estando en Bogotá?

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, conducir “sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados” es una infracción D.05 que genera una multa de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes.

Además, los operativos de control, como el que lideró el alcalde en El Tintal, “se concentran en andenes, ciclorrutas, puentes peatonales, zonas verdes y separadores, donde la circulación de vehículos está prohibida”.