Presunto asesino de Freddy Santiago Guzmán fue enviado a prisión, pero no aceptó cargos

Harold Figueroa Ballén, presunto responsable del asesinato a mano armada del joven universitario, Freddy Santiago Guzmán, el pasado 15 de abril, en la estación Minuto de Dios, de la calle 80, en Bogotá, fue enviado a prisión por un juez penal de control de garantías.

En audiencia, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, le imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos con conducta agravada. Sin embargo y, pese al material probatorio en su contra, decidió no aceptar cargos.

Aun así, la Fiscalía insiste en que los “registros de las cámaras de seguridad y otras evidencias indican que tres hombres ingresaron irregularmente a la estación, interceptaron a la víctima y la intimidaron para obligarla a entregar el teléfono celular. Ante la negativa y resistencia del joven, Figueroa Ballén lo habría atacado con un arma cortopunzante en el pecho. Producto de la agresión murió minutos después en un centro asistencial”.

¿En qué va el caso por el homicidio de Freddy Santiago Guzmán en Transmilenio?

Aunque, precisamente, el 16 de mayo, día de la audiencia contra Figueroa se cumple un mes exacto de la muerte de Freddy Santiago, poco o nada se había vuelto a saber del caso.

Sin embargo, el viernes 15 (de mayo) las autoridades informaron que, con una orden judicial de la Fiscalía General, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la captura del presunto homicida en el barrio Garcés Navas de la localidad de Engativá.

En palabras del ente acusador, “el hoy procesado, de 22 años, fue capturado en vía pública, en el occidente de la ciudad, luego de un trabajo articulado con unidades de policía judicial de la Policía Metropolitana de Bogotá”.

Familia y amigos de Freddy Santiago exigen justicia:

El abogado de la familia Guzmán, Alirio Sánchez, dijo en diálogo con Noticias RCN, que espera que el caso marque un precedente: “Este proceso tiene que seguir adelante con el imputado y quienes se logren vincular en prisión. Tenemos que sentar un precedente muy grande con esta sentencia, para que las personas que se dedican a estos hechos sepan que, si lo siguen haciendo, les va a caer todo el peso de la ley”.

Freddy Santiago murió a los 19 años. Su familia lo describe como un joven hogareño y amoroso. Estudiaba ingeniería de sistemas y trabajaba a medio tiempo en un cine para cubrir sus gastos universitarios.

Su madre exige justicia, que los otros dos implicados en el crimen que apagó la vida de Freddy Santiago se entreguen y “paguen por lo que hicieron, que no le hagan más daño a la sociedad”.