SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 16 de mayo de 2026

La expectativa vuelve a crecer entre los seguidores del Súper Astro Luna este 16 de mayo de 2026, una jornada en la que miles de jugadores en Colombia estarán pendientes del resultado oficial para conocer si su combinación fue la afortunada de la noche.

El sorteo, que se realiza diariamente, se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos del país gracias a su modalidad sencilla y a la posibilidad de obtener premios importantes acertando el número y el signo zodiacal seleccionado al momento de apostar.

¿Será que usted fue uno de los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 15 de mayo de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 16 de mayo de 2026

El sorteo de este 16 de mayo de 2026 se transmitió en Youtube, como todas las noches, para asegurar la transparencia.

En consecuencia, los apostadores se enteraron de que la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

El Super Astro Luna: un juego que mantiene la atención de miles de colombianos

Cada noche, el Super Astro Luna reúne a participantes que prueban suerte eligiendo una cifra de cuatro números junto con uno de los doce signos del zodiaco. Además, también existe la opción de apostar con todos los signos, alternativa que muchos jugadores utilizan para incrementar sus posibilidades de ganar.

Las apuestas pueden realizarse en puntos autorizados y plataformas digitales disponibles en distintas regiones del país. El premio principal se obtiene cuando el jugador acierta tanto el número exacto como el signo zodiacal correspondiente en el orden correcto.

El sorteo nocturno hace parte de los juegos regulados en Colombia y diariamente genera expectativa entre quienes siguen de cerca los resultados y estadísticas de las cifras ganadoras.

Qué hacer después de consultar el resultado del Super Astro Luna

Una vez se conoce el resultado oficial del Super Astro Luna, los jugadores deben revisar cuidadosamente su tiquete para confirmar si obtuvieron algún premio.

Asimismo, las autoridades y operadores del juego recomiendan conservar el comprobante en buen estado y verificar la información únicamente en medios oficiales.