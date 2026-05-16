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Joven colombiano lucha por encontrar a su madre: ya ha recorrido medio país

En su intento más reciente imprimió su rostro en bolsas de café, que ha estado vendiendo con la esperanza de obtener nuevas pistas.

Foto: @mimamitaaparecera / IG
Foto: @mimamitaaparecera / IG

Noticias RCN

mayo 16 de 2026
08:46 p. m.
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Con el rostro de su madre impreso en una bolsa de café, Sergio Delgado espera encontrarla, luego de que desapareciera de la nada. Se llama Rosalba y, según explicó en diálogo con Noticias RCN, “ya son tres años, 10 meses y un día sin saber de ella”.

Desde el momento en que perdieron contacto decidió buscarla. En la tarea de reencontrarse ha viajado por 15 de los 32 departamentos del país, preguntando a cuanta persona se encuentre si se ha cruzado con ella.

“El dolor”, según dijo a este noticiero, “no cesa, puede ser una carpeta, puede ser un expediente, puede ser como le llamen, o un número más (en la lista de personas que desaparecieron) del país, pero, para mí, sigue siendo mi mamá”.

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Una idea con la que espera llegar a su mamá:

En su llegada al Eje Cafetero, a Sergio se le ocurrió vender bolsas de café con la cara de su madre impresa en ellas, la frase “Si la ves, infórmanos”, sus datos de contacto y un código QR para compartir cualquier información sobre Rosalba.

“Este cafecito”, explicó, “es para dar con su paradero, las personas que tengan información se pueden comunicar a través del código QR o con el número de teléfono y va a ser mucho más sencillo dar con su paradero”.

La misma estrategia fue utilizada durante años con las cajas de leche en los EE. UU. y el Reino Unido; lo que mantiene las esperanzas de Sergio intactas.

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Sergio no desfallece en la búsqueda de su madre:

Espera que con la foto en los mercados y hogares colombianos alguien recuerde haber visto a Rosalba y se comunique con él para entregarle alguna pista.

Recordó que “ya después de cierto tiempo y tantas caminatas, duelen las rodillas. Entregados más de 200.000 volantes, yo me preguntaba: Dios mío, ¿Ahora qué hago? Pensé y pensé y me dije: Dios mío, la gente no puede olvidar su rostro”.

Y al preguntarle hasta cuándo seguirá buscando indicó: “Yo creo que uno no se rinde y cualquier persona que tenga a alguien desaparecido nunca pierde las esperanzas. Uno no para”.

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