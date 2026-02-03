Les ponen freno a los bares en el país: Corte Constitucional lanzó dura advertencia por el ruido

El tema del ruido de los bares es frecuente. Son varias las personas que viven en los alrededores que se quejan.

La Corte Constitucional le puso la lupa a esta situación y sostuvo que los derechos a la intimidad y tranquilidad se afectan cuando estos establecimientos no respetan los niveles de ruido estando cerca de las casas.

El caso de los bares cerca de una institución educativa

Resulta que un personero presentó una tutela en la que aseguró que la alcaldía de Callao no adoptó medidas para que los bares controlaran el ruido, generando una perturbación en la tranquilidad.

Le pidió, por un lado, a las autoridades que reordenaran los bares lejos de la Institución Educativa Palmeras y del barrio Centro. De igual forma, solicitó que se tomaran medidas y revisaran que los sitios estén al día.

La propia comunidad le comentó a la Personería que, por la presencia de los bares, el barrio tenía problemas, no solo con el ruido en las madrugadas, sino riñas, personas armadas, restricciones de la libre circulación, venta de licor o sustancias en la calle y basura.

El llamado también es para las autoridades

Si bien se han tomado acciones, han sido parciales y no han llegado hasta el núcleo del problema, el cual se mantiene desde hace más de un año. Asimismo, aumentaron las sospechas de que varios bares operan ilegalmente.

Los magistrados Lina Marcela Escobar, Vladimir Fernández y Juan Carlos Cortés tuvieron en sus manos la tutela y protegieron los derechos de los jóvenes y vecinos.

Con la decisión, entonces, se recordó la Ley contra el Ruido (2450 de 2025), la cual ordena que los bares y demás establecimientos regulen el ruido.

“Se violan los derechos a la intimidad y tranquilidad cuando bares y discotecas que colindan con las viviendas no respetan los niveles de ruido permitidos”, sostuvo el alto tribunal al mencionar que es obligación de las autoridades locales tomar cartas en el asunto. En el caso de Callao, no ocurrió.