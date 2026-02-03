Murió la esposa del ayatolá Alí Jamenei, quien había quedado gravemente herida tras los ataques en Irán

En horas de la mañana de este 2 de marzo, dos días después de los primeros ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, donde fue asesinado Alí Jamenei, se conoció, a través de medio locales el fallecimiento de su esposa.

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, viuda del exlíder supremo de la revolución islámica iraní, murió este lunes a causa de las heridas sufridas en el ataque que el sábado 28 de febrero.

La mujer, de 79 años, se encontraba en estado de coma desde el ataque, de acuerdo con la información de la agencia de noticias Tasnim.

Hijo de Ali Jamenei sería el sucesor de su padre

El hijo de Jamenei, Mojtaba Jamenei, ha sido considerado en ocasiones como un probable sucesor, pero su destino es incierto.

Se confirmó la muerte de su esposa en un ataque el sábado y no hay noticias seguras de si él también falleció.

La CIA habría hallado el cuerpo de Alí Jamenei

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) supo que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, iba a participar en una reunión el sábado por la mañana en Teherán, lo que permitió a los ejércitos estadounidense e israelí atacarlo, afirmó el domingo el New York Times.

Citando fuentes cercanas a la operación, el diario estadounidense aseguró que la CIA seguía los movimientos de Jamenei desde hacía varios meses y conocía sus lugares de residencia y sus costumbres.

"Luego, la agencia supo que una reunión de altos cargos debía celebrarse el sábado por la mañana en un complejo inmobiliario perteneciente a las autoridades iraníes en el corazón de Teherán", reportó.

"Más importante aún, la CIA se enteró de que el guía supremo debía estar presente", afirmó el periódico.

Los estadounidenses compartieron esa información con Israel y, según fuentes al tanto del proceso de toma de decisiones citadas por el diario, ambos países decidieron ajustar el calendario del ataque.