CANAL RCN
Internacional

Murió la esposa del ayatolá Alí Jamenei, quien había quedado gravemente herida tras los ataques en Irán

Medios iraníes confirmaron la muerte de la viuda del ayatolá, líder supremo del régimen en Irán.

Atención | Murió la esposa del ayatolá Alí Jemenei, quien había quedado gravemente herida en los ataques a Irán
Foto: AFP

AFP - Reuters

marzo 02 de 2026
02:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la mañana de este 2 de marzo, dos días después de los primeros ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, donde fue asesinado Alí Jamenei, se conoció, a través de medio locales el fallecimiento de su esposa.

Irán confirma la muerte de Alí Jamenei, algunos de sus familiares, y declara 40 días de luto
RELACIONADO

Irán confirma la muerte de Alí Jamenei, algunos de sus familiares, y declara 40 días de luto

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, viuda del exlíder supremo de la revolución islámica iraní, murió este lunes a causa de las heridas sufridas en el ataque que el sábado 28 de febrero.

La mujer, de 79 años, se encontraba en estado de coma desde el ataque, de acuerdo con la información de la agencia de noticias Tasnim.

¿Quién fue Alí Jamenei, el líder supremo que marcó la política de Irán durante más de tres décadas?
RELACIONADO

¿Quién fue Alí Jamenei, el líder supremo que marcó la política de Irán durante más de tres décadas?

Hijo de Ali Jamenei sería el sucesor de su padre

El hijo de Jamenei, Mojtaba Jamenei, ha sido considerado en ocasiones como un probable sucesor, pero su destino es incierto.

Se confirmó la muerte de su esposa en un ataque el sábado y no hay noticias seguras de si él también falleció.

¡Atención! Donald Trump confirma la muerte del ayatolá, Alí Jamenei, tras los ataques a Irán
RELACIONADO

¡Atención! Donald Trump confirma la muerte del ayatolá, Alí Jamenei, tras los ataques a Irán

La CIA habría hallado el cuerpo de Alí Jamenei

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) supo que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, iba a participar en una reunión el sábado por la mañana en Teherán, lo que permitió a los ejércitos estadounidense e israelí atacarlo, afirmó el domingo el New York Times.

Citando fuentes cercanas a la operación, el diario estadounidense aseguró que la CIA seguía los movimientos de Jamenei desde hacía varios meses y conocía sus lugares de residencia y sus costumbres.

"Luego, la agencia supo que una reunión de altos cargos debía celebrarse el sábado por la mañana en un complejo inmobiliario perteneciente a las autoridades iraníes en el corazón de Teherán", reportó.

"Más importante aún, la CIA se enteró de que el guía supremo debía estar presente", afirmó el periódico.

Los estadounidenses compartieron esa información con Israel y, según fuentes al tanto del proceso de toma de decisiones citadas por el diario, ambos países decidieron ajustar el calendario del ataque.

¿Estados Unidos busca llevar al régimen iraní hacia la misma dirección que a Venezuela?
RELACIONADO

¿Estados Unidos busca llevar al régimen iraní hacia la misma dirección que a Venezuela?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Irán

Pete Hegseth: el presidente Trump definirá cuánto tiempo tomará la ofensiva contra Irán

Venezuela

Trabajador de la madre de María Corina Machado y su hijo fueron excarcelados en Venezuela: son colombianos

Estados Unidos

Escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán dispara el petróleo, fortalece el dólar y hunde las bolsas mundiales

Otras Noticias

Yeison Jiménez

“Eres muy fuerte”: conmovedor mensaje de Lina Jiménez a su sobrina menor por su cumpleaños

La empresaria tomó sus redes sociales para compartir un conmovedor mensaje de su sobrina.

Cali

VIDEO | Aterradoras maniobras de motociclistas dentro de un túnel en piques ilegales en Cali

Autoridades de movilidad revisan cámaras de videovigilancia para identificar a conductores que pusieron en riesgo conductores.

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 2 de marzo

Ibagué

Pacientes oncológicos remitidos a clínica en Ibagué aumentó cerca del 1.000% desde 2023

Mundial de fútbol

¿Qué pasaría si Irán decide no jugar el Mundial 2026? Esto dice la FIFA