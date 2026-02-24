Corte Constitucional le dio cinco días al Gobierno para aportar pruebas que sustenten la emergencia económica

Noticias RCN conoció en primicia que el magistrado Miguel Polo, que estudia el decreto de emergencia económica en la Corte Constitucional, le dio un plazo de cinco días al Gobierno Nacional para aportar más pruebas que sustenten la medida por calamidad climática en Córdoba, Antioquia, Chocó y Sucre.

“Decretar la práctica de las siguientes pruebas para que dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la comunicación del presente auto, las autoridades aquí referidas las remitan a esta Corte”, se lee en el auto.

La decisión que tome la Corte Constitucional podría marcar el rumbo de las medidas adoptadas para ayudar a las familias damnificadas y la recuperación del territorio y su infraestructura.

¿Cuál es el paso a seguir para el Gobierno Nacional?

En respuesta, la Presidencia de la República y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) deberán remitir un documento conjunto, numerando los impactos acumulativos y verificables, asociados a eventos hidrometeorológicos.

Además, los gobernadores de Córdoba, Antioquia, Chocó y Sucre deberán enlistar a la Corte las afectaciones en cada departamento y qué necesitan para superar la crisis.

Según explicó el abogado Sócrates Saavedra en diálogo con Noticias RCN: “El magistrado ponente deberá evaluarlas, presentar ponencia y la Corte Constitucional en su Sala Plena deberá decidir de fondo la constitucionalidad o no”.

¿Qué dice el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional?

En la noche del miércoles, 11 de febrero, el presidente y su gabinete firmaron el decreto 0150 con el que declaraban la cuarta emergencia económica del “Gobierno del Cambio”:

“Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto”.

Entonces, se tenía un saldo de 252.233 personas damnificadas, 300.000 hectáreas de cultivos y 200.000 de pastoreo perdidas y afectaciones en 16.113 viviendas y 111 vías. Sin embargo, la Contraloría advirtió que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo cuenta con 1,69 billones de pesos para atender emergencias y una reserva de casi un billón de pesos adicionales.