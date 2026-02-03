Ciudadanos de esta zona del país tendrán nuevo subsidio para comprar vivienda: conozca si aplica con su cédula

La Gobernación de Antioquia, a través de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), ha consolidado el programa "Mi Casa Antioquia Ya". Esta iniciativa surge como una respuesta contundente para cubrir el vacío financiero que dejó la reestructuración de los subsidios nacionales, permitiendo que miles de familias antioqueñas retomen el camino hacia la casa propia.

Con una inversión inicial de $75.000 millones de pesos, el programa no solo busca reducir el déficit habitacional, sino también reactivar el sector de la construcción, proyectando la generación de más de 4.600 empleos directos en todo el territorio.

A diferencia de otros modelos, "Mi Casa Antioquia Ya" funciona bajo una lógica de cierre financiero. El principal obstáculo para las familias de bajos ingresos suele ser completar la cuota inicial de la vivienda; este subsidio departamental entra a cubrir ese porcentaje faltante, articulándose con los aportes de las Cajas de Compensación y el ahorro programado de los hogares.

El monto del beneficio se distribuye de la siguiente manera según el tipo de vivienda:

Vivienda de Interés Prioritario (VIP): El subsidio cubre hasta el 20% del valor total del inmueble.

Vivienda de Interés Social (VIS): El apoyo económico asciende hasta el 10% del valor de la vivienda.

Este aporte se suma a los subsidios de las Cajas de Compensación (como Comfama o Comfenalco), permitiendo que, en muchos casos, el hogar logre financiar la totalidad de la cuota inicial sin necesidad de ahorros extraordinarios inalcanzables.

Requisitos para acceder a este subsidio

Para acceder a este beneficio, la Gobernación ha establecido criterios claros de vulnerabilidad y residencia. Los hogares interesados deben cumplir con:

Ingresos: Tener ingresos familiares totales que no superen los 4 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).

Sisbén: Estar clasificados en el Sisbén IV (dentro de los grupos A1 hasta D21).

Propiedad: No ser propietarios de ninguna vivienda en el territorio nacional.

Residencia: Acreditar una residencia mínima de 5 años en el departamento de Antioquia.

Proyecto: Estar vinculados a un proyecto de vivienda nueva urbana o rural que cuente con licencia de construcción y fiducia.

Hasta la fecha, más de 2.932 familias han sido habilitadas para continuar en el proceso de asignación. Aunque la convocatoria abarca los 125 municipios, la mayor concentración de beneficiarios se registra en el Valle de Aburrá, el Oriente antioqueño y la subregión de Urabá, zonas donde el crecimiento demográfico ha disparado la demanda habitacional.