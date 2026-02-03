Insólito: cientos de hinchas de Santa Fe pisaron la gramilla de El Campín en su celebración

La celebración del aniversario número 85 de Independiente Santa Fe terminó envuelta en una nueva polémica para el fútbol bogotano. Lo que estaba previsto como un homenaje simbólico a la historia del club en el estadio capitalino derivó en un hecho insólito: decenas de aficionados ingresaron a la gramilla de El Campín en medio de las reiteradas críticas por el deterioro del terreno de juego.

La jornada se desarrolló el pasado sábado, cuando se permitió el acceso de hinchas a las tribunas del escenario deportivo para conmemorar la fecha especial del conjunto cardenal. Sin embargo, la emoción superó los límites previstos y decenas de asistentes descendieron hasta la cancha para tomarse fotografías, cantar y registrar en video el momento, imágenes que posteriormente se viralizaron en redes sociales.

Celebración desbordada en un momento sensible

El ingreso a la gramilla no pasó desapercibido. En los videos difundidos se observa a grupos numerosos de seguidores caminando y posando sobre el césped, en una superficie que ya venía siendo objeto de cuestionamientos por su estado irregular, zonas despobladas de pasto y visibles parches.

Paradójicamente, semanas atrás habían sido los propios aficionados de Independiente Santa Fe quienes manifestaron su inconformidad por las condiciones del terreno, argumentando que afectaba el rendimiento deportivo del equipo y la calidad del espectáculo. La postal del aniversario, lejos de calmar las críticas, reavivó el debate sobre la protección y el mantenimiento del escenario.

La gramilla de El Campín, bajo la lupa

El estadio Nemesio Camacho, conocido popularmente como El Campín, ha enfrentado dificultades en la conservación de su cancha desde hace varios meses. Factores como la alta carga de partidos, eventos masivos y condiciones climáticas han sido señalados como causas del deterioro.

El ingreso masivo de personas a la superficie de juego podría generar un impacto adicional en una gramilla que ya presenta desgaste. Expertos en mantenimiento de campos deportivos advierten que el tránsito no controlado compacta el suelo y dificulta la recuperación natural del césped, lo que obligaría a intervenciones más profundas.

Hasta el momento, no se han conocido sanciones oficiales ni comunicados detallando posibles medidas tras lo ocurrido. Lo cierto es que la celebración de los 85 años del club bogotano dejó una imagen contradictoria: mientras se exaltaba la historia de la institución, el escenario que alberga sus partidos volvió a quedar en el centro de la controversia.