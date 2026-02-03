Candidatos al Congreso debaten sobre los problemas de Bogotá: seguridad, basuras y autonomía

A seis días de las elecciones legislativas, la Mesa Ancha reunió a candidatos al Congreso para debatir las principales preocupaciones de la capital y del país. En el espacio participaron Angélica Lozano, Carlos Eduardo Guevara, Rafael Escrucería y Julia Miranda, quienes expusieron propuestas centradas en seguridad urbana, régimen de basuras, autonomía territorial y política exterior.

El nivel local, los candidatos priorizaron los problemas estructurales de Bogotá como la inseguridad, la extorsión a comerciantes, el manejo de residuos sólidos y el fortalecimiento del pie de fuerza.

Seguridad en Bogotá y reformas urgentes en justicia y basuras

La seguridad urbana fue señalada como el principal problema de Bogotá. Los candidatos coincidieron en que la reincidencia delictiva y la falta de consecuencias efectivas agravan la percepción de inseguridad. Según lo expuesto en la mesa, en Colombia solo las sentencias generan antecedentes penales, lo que, según Lozano, deja sin efecto práctico múltiples capturas por delitos menores.

También se propuso fortalecer el presupuesto nacional destinado a aumentar el pie de fuerza en la capital y bloquear señales de telefonía móvil en cárceles, señaladas como origen de la mayoría de extorsiones a comerciantes.

En materia de servicios públicos y gestión ambiental, se reiteró la necesidad de una ley de residuos sólidos que dignifique al reciclador y revise el régimen tarifario de aseo en Bogotá.

Además, se discutió la defensa de la autonomía territorial frente a decisiones del orden nacional que impactan el ordenamiento de la Sabana de Bogotá.

Crisis de seguridad nacional y amenazas a mandatarios

En el plano nacional, los aspirantes manifestaron preocupación por el deterioro del orden público y los recientes planes terroristas revelados por el Ejército contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Se cuestionó la política de negociación con disidencias de las Farc y se advirtió sobre la expansión de estructuras ilegales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal. Algunos candidatos señalaron que el Estado debe fortalecer la inteligencia, garantizar recursos a la Fuerza Pública mediante reformas como la ley de regalías y evitar que actores criminales obtengan tratamientos políticos que no estén contemplados en la Constitución.

Posturas frente al conflicto entre Estados Unidos e Irán

En la agenda internacional, el debate giró en torno al ataque de Estados Unidos a Irán y las implicaciones geopolíticas en Medio Oriente. Los participantes expresaron preocupación por la posible escalada militar y sus efectos en la economía mundial, especialmente en el mercado de hidrocarburos y el precio del petróleo.

Algunos candidatos respaldaron la decisión del gobierno estadounidense de promover un proceso de transición, mientras que otros enfatizaron la importancia de la autodeterminación de los pueblos y el riesgo de que potencias extranjeras actúen como “policías del mundo”. También se destacó el impacto humanitario del conflicto, en particular sobre mujeres y población civil en Irán.